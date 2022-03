En réaction à la guerre en Ukraine et aux menaces de Poutine, l'Allemagne a augmenté son budget militaire. Image: sda

L'Allemagne veut, elle aussi, acheter des avions F-35

Berlin devrait acheter jusqu'à 35 de ces avions furtifs américains, considérés les plus modernes du monde. Le pays a augmenté ses dépenses militaires à la suite de la guerre en Ukraine.

Dans le cadre d'un programme de modernisation de plusieurs milliards d'euros, l'Allemagne veut équiper son armée de l'air des avions F-35, le même modèle commandé par la Suisse. C'est ce qu'a appris lundi l'agence de presse allemande DPA de source gouvernementale à Berlin.

Selon la DPA, il est prévu d'acheter jusqu'à 35 de ces avions furtifs afin de remplacer le Tornado, introduit il y a plus de 40 ans et utilisé jusqu'à présent par l'armée nationale de la République fédérale d’Allemagne pour le combat aérien électronique.

En réaction à la guerre en Ukraine et aux menaces de Poutine contre l'Occident, le chancelier Olaf Scholz a annoncé un «fonds spécial» unique de 100 milliards d'euros et une nette augmentation des dépenses annuelles de défense. Plus de deux pour cent du produit intérieur brut devraient être investis dans la défense, à l'avenir.

Fin février, la présidente de la commission de la défense du Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a déclaré: «La première étape consiste à mettre sur la table le successeur du Tornado. Maintenant, il faut le F-35, l'avion de combat le plus moderne du monde et utilisé par beaucoup de nos partenaires».

Elle a ensuite ajouté que la guerre en Ukraine «montre clairement que les attaques sont menées depuis les airs et qu'il faut y répondre ou les empêcher». (ats/sia)