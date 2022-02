Cette critique, c'est le fondement même de l'initiative «Stop F-35» dont Fabien Fivaz est partie prenante. «Le F-35 est totalement inadapté et coûte beaucoup trop cher. Il a été développé uniquement pour des guerres d’agression. Le bombardier furtif est massivement surdimensionné pour les missions de police aérienne» , estiment les opposants à la machine américaine, alors que le Conseil fédéral a récemment demandé au Parlement d'acquérir 36 avions de combat de type F-35A. A ce jour, la pétition a recueilli plus de 80 000 signatures. Il en faut 100 000 pour lancer une nouvelle votation.

Ils se basent notamment sur une déclaration du lieutenant général des Etats-Unis Clint Hinote qui relevait le 10 février au Sydney Morning Herald l'incapacité des F-35 à parcourir de longues distances au-dessus du Pacifique ; «ce qui est trop dangereux dans la guerre contre Taiwan», insistait-il. Aucun doute pour les experts de l'US Air Force qui ont par ailleurs ajouté que ces machines de guerre vendues aux forces aériennes australiennes étaient un véritable «désastre», a-t-on pu lire dans The Australian .

L'achat de F-35A a-t-il été une erreur? Le scepticisme autour de ces avions de combat américains monte en Australie . Alors que le pays s'en est déjà procuré 44 en décembre dernier et en attend la livraison d'une trentaine d’autres d'ici à la fin de l’année 2023, le ministère de la Défense a annoncé, mardi 15 février, réduire le temps de vol de ces machines de guerre . Selon les documents que The Australian s'est procuré, les 72 F-35 achetés par l’Australie devraient voir leurs heures de vol réduites de 25% sur les quatre prochaines années.

Les F-35 ont (encore) des problèmes, et cette fois en Australie

Le temps de vol des F-35A dans le ciel australien a été réduit. Il n'en fallait pas moins pour encore plus inquiéter les détracteurs de l'avion de combat là-bas et en Suisse (le pays aimerait en acquérir).

