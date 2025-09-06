À part la chope de bière très chère, les boissons non alcoolisées affichent également des prix exorbitants. Image: watson

La fête de la bière risque de vous coûter cher

Que la chope de bière de l'Oktoberfest soit chère n'est pas un secret. Mais Cette année, les restaurateurs ont également fortement augmenté le prix des boissons non alcoolisées.

Carla Gospodarek / t-online

Qui va à La fête de la bière de Munich s'attend à des prix élevés: le fait qu'une chope de bière coûte désormais entre 14,50 et 15,80 euros (environ 13,50 francs et 14,70 francs) ne surprend plus personne. Et beaucoup se sont depuis longtemps habitués aux prix exorbitants des poulets rôtis et autres plats.

Cette année, c'est quelque chose d'autre qui risque de choquer de nombreux habitants de Munich, ainsi que les touristes: le prix des boissons non alcoolisées. Surtout pour l'eau, que certains restaurateurs font payer très cher. Dans certaines tentes, une bouteille d'eau est même plus chère qu'une bière.

15,33 euros pour un litre d'eau

Le chapiteau à vin Kuffler est en tête des prix pour les boissons non alcoolisées: le litre d'eau y coûte 15,33 euros, ce qui est plus cher que la chope de bière la moins chère, que l'on trouve par exemple à l'Augustiner Festhalle pour 14,50 euros.

La tente à vin Kuffler est présente à l'Oktoberfest depuis 1984.

Un coup d'œil sur la liste des prix le montre: on ne peut plus acheter un litre d'eau pour moins de neuf euros qu'au Restaurant Goldener Hahn et au Schichtl (8,80 euros chacun). Au chapiteau traditionnel de l'Oide Wiesn, le prix de l'eau reste également en dessous de la dizaine d'euros (9,20 euros). Dans les grandes tentes, en revanche, les prix sont presque toujours supérieurs à dix euros, souvent à 11 ou 12 euros. Le prix moyen pour un litre d'eau à l'Oktoberfest est de 10,95 euros cette année.

Astuce pour les visiteurs de l'Oktoberfest : Comment obtenir de l'eau gratuite. Si vous avez soif sur le site de l'Oktoberfest, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'eau coûteuse des chapiteaux ou des stands. Dix fontaines d'eau potable de la ville de Munich sont réparties sur l'ensemble de la Theresienwiese. On peut y puiser de l'eau du robinet gratuitement à toute heure. Il faut juste amener ses propres récipients, comme des bouteilles en plastique ou des gourdes pliables. Comme cela, vous pourrez reposer votre estomac. Bild: EPA

Les personnes alcoolisées cuvent leur ivresse

La hausse des prix est aussi particulièrement flagrante pour la limonade et le Spezi, une boisson gazeuse caféinée. Au Bräurosl, la limonade coûte 15,40 euros, soit une augmentation de 18,5 %. Elle est donc également plus chère qu'une chope de bière au chapiteau Augustiner. Quant au Spezi, il vous en coûtera 12,80 euros.

Dans le restaurant de l'Oktoberfest Käfer Wiesnschänke, les prix grimpent également: la limonade et le Spezi y augmentent de 26,5 % pour atteindre 12,40 euros. Les plus petits chapiteaux affichent aussi des prix exorbitants: au Kalbsbraterei, un litre de limonade ou de Spezi coûte pas moins de 13,60 euros.

Il y a quand même quelques exceptions à la baisse: au Löwenbräuzelt, le prix de la limonade pour enfants reste à 4,30 euros, tandis qu'une limonade normale coûte 8,60 euros. Au Weinzelt, le prix du Spezi baisse nettement, passant d'un prix absurde de 18,40 euros l'an dernier à 13,80 euros. Il reste cependant à un niveau élevé. Un litre de limonade y coûte 9,80 euros. Au Glöckle-Wirt, le Spezi, la limonade et l'eau sont à 9 euros chacun.

La bière moins chère que l'eau

Pour rappel: le prix d'une chope de bière se situe cette année à l'Oktoberfest entre 14,50 et 15,80 euros. C'est à l'Augustiner-Festhalle que l'on trouve le prix le plus bas (14,50 euros), tandis que la chope est la plus chère au Münchner Stubn (15,80 euros).

Une chope de bière sans alcool est également disponible à partir de 14,50 euros, par exemple au chapiteau Ammer Zelt. Le Kufflers Weinzelt est aussi le champion des prix dans cette catégorie: la chope de bière sans alcool y coûte 17,80 euros. Il n'y a pas de bière blonde avec alcool vendue dans ce chapiteau.

