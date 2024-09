L'ancien patron de Volkswagen jugé pour le scandale du «dieselgate»

Watts On

Le point central du procès sera donc de déterminer quand exactement M. Winterkorn a pris connaissance de la fraude massive et comment il a géré ces informations. (ats)

Enfin, il est accusé de manipulation de marché: une fois la fraude sur les moteurs découverte aux Etats-Unis à l'été 2015, Volkswagen risquait de lourdes amendes, et une chute de son cours en Bourse. Cependant, les investisseurs n'ont été avertis que le 22 septembre de la même année, après que le scandale a éclaté.

Il devra aussi répondre de faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire en 2017, quand il a déclaré n'avoir appris l'existence des dispositifs truqués qu'en septembre 2015. L'accusation affirme qu'il a été informé plus tôt cette année-là.

Appelé à témoigner récemment dans un autre procès civil contre Volkswagen, il est apparu très affaibli au quatrième et dernier jour de son audition, selon un avocat présent.

Son procès, initialement prévu pour l'automne 2021 avec quatre autres anciens dirigeants, a été reporté et dissocié en raison de l'état de santé fragile de M. Winterkorn après plusieurs interventions chirurgicales.

