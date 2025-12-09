Friedrich Merz en décembre 2025. Keystone

L'Allemagne mettra fin aux contrôles aux frontières

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé la fin des contrôles aux frontières allemandes à la suite de la décision des pays de l'UE de durcir leur politique migratoire.

Sous pression de la droite et de l'extrême droite, les ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union européenne ont adopté lundi toute une série de textes pour encadrer plus strictement les arrivées et les renvois de migrants, ouvrant notamment la voie à des centres d'accueil situés hors de l'UE. Le Parlement européen doit encore donner son aval à ces mesures.

Mardi, le chancelier Friedrich Merz a donc annoncé prévoir la fin des contrôles aux frontières allemandes à la suite de cette décision. Grâce à la politique commune en matière d'asile, «nous parvenons également à déplacer les contrôles aux frontières extérieures de l'UE», a-t-il déclaré lors d'une visite à Mayence.

Et d'ajouter:

«Ce que j'ai toujours préconisé, à savoir la création d'un espace sans frontières intérieures au sein de l'UE, sera rétabli»

Une mesure «provisoire»

Le chancelier allemand conservateur a affirmé avoir «toujours considéré les contrôles aux frontières comme une mesure provisoire et à effet limité». Il continue:

«Si une politique européenne commune en matière d'asile est désormais mise en place dans l'Union européenne, c'est exactement ce que nous avons toujours voulu.»

Le 7 mai dernier, le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, avait instauré des contrôles renforcés à toutes les frontières allemandes, provoquant agacement et mécontentement parmi les neuf pays voisins.

Concrètement, il avait ordonné à la police des frontières de refouler les demandeurs d'asile sans papiers, «sauf les groupes vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes».

«Les chiffres nous donnent raison, nous avons pu considérablement diminuer le nombre des demandeurs d'asile en Allemagne» Friedrich Merz

Dès son arrivée au pouvoir à Berlin en mai dernier, la coalition conservatrice et social-démocrate de Friedrich Merz avait opéré un tour de vis sur l'immigration, un sujet dominant des législatives allemandes après une série d'attaques commises par des étrangers, dans un contexte de montée de l'extrême droite. (ag/ats)