TVN Chile était sur place à Pitrufquén. TVN Chile

Un incendie mortel frappe une maison de retraite au Chili

Seize pensionnaires sont morts dans le Sud du pays après un terrible feu. Dix autres personnes ont été transportées à l'hôpital.

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Un incendie dans une maison de retraite a fait 16 morts parmi les résidents, a annoncé samedi la municipalité de Pitrufquén, dans la région de l'Araucanie, au sud de Santiago du Chili.

«Nous exprimons notre douleur et notre consternation face au décès de 16 personnes âgées dans ce sinistre», a déclaré la municipalité de Pitrufquén dans un communiqué à la suite de ce feu qui s'est déclaré vendredi soir et a été éteint samedi matin par les pompiers.

L'établissement comptait 26 résidents dont 10 ont survécu et ont été transférés à l'hôpital de la ville, située à environ 640 km au sud de la capitale, a précisé la maire, Jacqueline Romero.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'immenses flammes s'élevant au-dessus du bâtiment. Des dizaines de pompiers ont été mobilisés.

Plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine et la cause de l'incendie. (ats/afp)