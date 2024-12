«Le plus grand risque est que Trump cherche un accord de cessez-le-feu avec Vladimir Poutine. Le Russe sait que l'Américain subira une énorme pression intérieure pour conclure un tel accord – une contrainte que Poutine ne partage pas. Cette asymétrie donne un avantage à ce dernier, ce qui rend improbable qu’un tel accord garantisse à l’Ukraine – et à l’Europe – une sécurité suffisante pour prévenir de futures agressions russes. Si Washington venait à approuver les objectifs de guerre de Moscou, cela mettrait en doute la crédibilité de l’Otan et ébranlerait les fondations mêmes de la sécurité européenne.»