Au cœur du bras de fer politique en Méditerranée: des réfugiés secourus sur l'Ocean Viking, de SOS Méditerranée. Image: keystone

Analyse

Pourquoi l'Europe est à nouveau confrontée à une crise des réfugiés

Des gens qui ont froid en Ukraine, des chiffres en hausse en Europe et une nouvelle dispute sur les réfugiés en bateau. Ce qui rend probable une nouvelle crise des réfugiés et ce qui plaide plutôt pour la fin de l'alerte.

Daniel Fuchs / ch media

L'hiver approche et la Russie prend délibérément pour cible les centrales électriques et les lignes électriques ukrainiennes. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la moitié de l'infrastructure énergétique du pays est déjà détruite. Sans électricité et sans chauffage, un hiver difficile attend les Ukrainiens. Beaucoup pourraient quitter le pays dans les semaines et les mois à venir.

Une nouvelle vague d'exode en provenance d'Ukraine se heurterait toutefois au système d'asile tendu de l'Europe. Les chiffres de la migration augmentent à nouveau fortement depuis des semaines, notamment sur la route des Balkans. Et en Méditérranée, ils dépassent nettement le niveau d'avant la pandémie de Covid.

Les sauveteurs des ONG qui recherchent de manière ciblée des personnes en détresse en Méditerranée et qui soutiennent les garde-côtes ont fort à faire. Des tragédies mortelles se produisent régulièrement à cause d'embarcations non adaptées à la navigation, qui finissent par chavirer avec les migrants à bord.

La situation est très similaire à celle d'avant 2015, lorsque les chiffres avaient fortement augmenté d'un coup et que le débat sur la répartition solidaire des demandeurs d'asile entre les pays de l'UE a conduit à la crise des réfugiés. Plus de 2 millions de personnes sont arrivées en Europe, principalement en provenance de Syrie et d'Afghanistan.

L'Europe s'est-elle mise d'accord depuis?

Une telle situation d'urgence se reproduit-elle cet hiver en Europe et en quoi la situation actuelle diffère-t-elle de celle d'alors? Quels sont les facteurs qui favorisent ou non une nouvelle crise? L'UE a-t-elle tiré des leçons de la crise des réfugiés de 2015?

Le nombre actuel de migrants cherchant à rejoindre l'Europe par des routes similaires à celles de 2015 et 2016 est encore loin d'atteindre les chiffres record de l'époque. Cette année, la Tunisie, l'Egypte et le Bangladesh arrivent en tête des pays de provenance. Il ne s'agit donc pas en premier lieu de réfugiés de guerre ayant besoin de protection, même si les personnes originaires de Syrie, pays en proie à la guerre civile, sont toujours fortement représentées.

Le nouveau gouvernement de droite italien de Giorgia Meloni a montré qu'il allait revenir à une politique migratoire beaucoup plus dure. Il y a deux semaines, le bateau Ocean Viking, transportant plusieurs centaines de migrants, a dû se rabattre sur le port de Toulon, en France, l'Italie refusant de lui accorder le droit d'accoster.

Tensions franco-italiennes

La France a réagi en adressant une série de piques politiques virulentes à son voisin. De telles querelles ne sont que trop bien connues. Elles sont, et étaient déjà en 2015, le symptôme d'une absence de politique commune au sein de l'Union européenne.

«La politique d'asile de l'UE est conçue de manière à ce que les pays situés aux frontières extérieures soient responsables des procédures»

En 2015, il s'agissait en premier lieu de la Grèce et de l'Italie, vers lesquelles les migrants se dirigent depuis la Turquie et les côtes d'Afrique du Nord.

Les Européens du Sud ont exigé des clés de répartition équitables pour les demandeurs d'asile et ont lancé plusieurs appels à l'aide, car ils ne parvenaient pas à maîtriser la situation avec les personnes qui arrivaient.

Un fossé s'est depuis creusé à travers le continent. Alors que l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord ont pris le relais et ont déchargé la Grèce et l'Italie en prenant en charge des contingents de réfugiés, la Pologne et d'autres membres de l'UE d'Europe de l'Est ont d'abord refusé de le faire.

Et si Erdogan ouvrait les vannes?

Des accords ont été conclus avec la Turquie et le gouvernement libyen. Ils empêchent depuis lors les grandes masses de personnes de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.

Le président turc Erdogan n'a jamais caché son intention de jouer ce joker dans la course au pouvoir pour la position de la Turquie. Il menace simplement de rouvrir les «vannes». Pour obtenir quelque chose de l'Europe, que ce soit plus d'argent ou des facilités de voyage pour ses citoyens.

Une nouvelle route depuis le Liban

En Méditerranée, l'activité des passeurs s'est de plus en plus déplacée vers d'autres pays. Ainsi, les traversées depuis le Liban augmentent depuis un certain temps, avec pour destination directe l'Italie.

Il y a quelques semaines, 100 personnes, dont de nombreux enfants, ont trouvé la mort sur un bateau de pêche en piteux état, entassés par des passeurs sans scrupules.

Quelle situation en hiver?

L'Europe se trouve face à une situation délicate, à l'approche de l'hiver. A la pression migratoire du Sud, qui n'a jamais cessé, s'ajoutent désormais les réfugiés ukrainiens, dont le nombre pourrait à nouveau augmenter sensiblement dans les mois à venir.

Pour des raisons géographiques évidentes, de nombreux Ukrainiens ont cherché refuge dans des pays d'Europe de l'Est, la Pologne en tête. Mais nombre d'entre eux se déplacent également plus loin en Europe de l'Ouest.

Désormais, montrer du doigt les pays d'Europe de l'Est parce qu'ils ne veulent pas participer à une politique d'asile commune ne fonctionne plus

La pression sur l'Europe de l'Ouest, Suisse y compris, pourrait donc bien augmenter, surtout si la poussée migratoire via la Méditerranée continue de s'intensifier.

Il se peut toutefois qu'il y ait un facteur d'atténuation: par le passé, en hiver, les conditions difficiles et les fortes tempêtes présentes en hiver réduisaient le nombre de personnes tentant la dangereuse traversée de la Méditerranée. Cela a eu pour effet de faire baisser les chiffres pendant les mois d'hiver.

(traduction et adaptation par sas)