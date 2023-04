Analyse

La bombe qui a tué Tatarsky est «un coup destiné à Poutine»

En Russie, l'attentat contre le blogueur pro-guerre Vladlen Tatarsky à Saint-Pétersbourg fait l'objet de spéculations. Sa mort est-elle une mise en garde contre Vladimir Poutine? Analyse.

Patrick Diekmann, Martin Küper

Plus de «International»

Un article de

Sur la toile, Vladlen Tatarsky faisait la promotion de la guerre en Ukraine, avec des contenus haineux. Le célèbre blogueur militaire russe a été tué dimanche passé, dans un café de Saint-Pétersbourg. Un lieu de rencontre connu des partisans de la guerre. Vladlen Tatarsky est mort sur le coup, rapporte l'agence de presse publique Tass.

Qui se cache derrière son assassinat? Et que signifie la mort sa mort pour le pouvoir de Poutine?

De nombreuses spéculations circulent sur les possibles commanditaires de l'attentat. Vladlen Tatarsky constituait à lui seul une mine d'or pour la promotion de la guerre de Vladimir Poutine. Il était très utile au Kremlin en raison de sa grande portée. Sa mort sert donc surtout la cause de l'Ukraine. Mais le blogueur de guerre était également controversé en Russie, car il n'hésitait pas à critiquer ouvertement l'armée russe pour ses échecs en Ukraine.

Le suivi de la guerre en Ukraine en direct 👇 En direct Blogueur russe tué: la suspecte inculpée pour «terrorisme»++ La Finlande rejoint l'Otan de Team watson

Une seule chose est sûre: pour le chef du Kremlin Poutine, cet attentat est un signe fatal. Soit des forces ukrainiennes opèrent sur le territoire russe et les forces de sécurité ne sont plus en mesure d'empêcher les attentats. Soit les conflits internes en Russie sont de plus en plus difficiles à maîtriser par le Kremlin. Dans tous les cas, la mort de Tatarsky est une attaque contre le front de la propagande de Poutine.

Qui a tué Tatarsky?

Les propagandistes du Kremlin se sont rapidement mis d'accord sur le fait que Kiev était derrière la tentative d'assassinat de Tatarsky. Maxim Fomin, le vrai nom du blogueur de guerre d'extrême droite, n'a finalement jamais caché sa haine envers l'Ukraine. Ce sont surtout les nationalistes russes qui acclamaient Tatarsky lorsqu'il appelait à des attaques encore plus sévères contre la population ukrainienne sur Telegram.

Tatarsky, peu avant l'explosion dans un café de Saint-Pétersbourg, le 2 avril 2023. Image: sda

Les propagandistes russes ont désormais peur – après tout, cela pourrait aussi les toucher au final. Le propagandiste Vladislav Pozdnyakov a écrit:

«En Russie, on n'est pas protégé contre son propre peuple, et encore moins contre les étrangers»

Les blogueurs militaires russes sont inquiets et critiquent les autorités de sécurité russes de ne pas se sentir assez protégés.

On ignore encore si l'Ukraine est à l'origine de l'attentat. Il n'y a pas encore de résultats d'enquête, et les publications russes sont évidemment dans l'ombre de la propagande de guerre. De nombreux experts estiment, toutefois, qu'une implication de Kiev est probable. Le politologue Gerhard Mangott explique:

«Cela rappelle beaucoup l'attentat contre Daria Dugina l'année dernière, où l'on avait alors constaté que l'auteur était ukrainien»

Dugina, blogueuse et fille de l'idéologue fasciste russe Alexander Dugin, a été tuée en août 2022 par une voiture trafiquée avec une bombe.

«Désobéissance envers les États-Unis?»

Gerhard Mangott est professeur de sciences politiques à l'université d'Innsbruck, spécialisé dans les relations internationales et la sécurité dans l'espace postsoviétique.

Gerhard Mangott est professeur de sciences politiques à l'université d'Innsbruck, spécialisé dans les relations internationales et la sécurité dans l'espace postsoviétique. image: t-online

Cela fait bien sûr redouter les autres propagandistes de se retrouver eux aussi sur la liste des personnes à abattre. Tatarsky faisait partie des blogueurs de guerre les plus connus, il avait plus d'un demi-million d'abonnés sur Telegram.

«Vladlen Tatarsky était un partisan de la guerre et a lui-même combattu. Mais il était aussi un critique du commandement militaire russe, qu'il accusait d'incapacité et d'échec. Mais il est très improbable que le commandement russe élimine le blogueur militaire de cette manière. Que l'attentat ait été perpétré par un groupe de résistance russe, j'en doute ». Gerhard Mangott

En effet, il y a beaucoup de raisons de ne pas le faire. Le Kremlin autoriserait-il un attentat lors d'une «soirée patriotique» dans un café, qui a également blessé 32 autres personnes qui s'y réunissaient régulièrement sous le symbole «Z»? C'est plutôt improbable. Pour Poutine, les blogueurs comme Tatarsky sont utiles, et s'il avait voulu les intimider, ils auraient reçu la visite des services secrets russes FSB ou auraient été faits prisonniers.

En revanche, les forces ukrainiennes auraient un motif de passage à l'acte. «C'est un coup porté à la scène de Poutine en Russie, qui propage particulièrement sa guerre et l'étaye idéologiquement», a déclaré Mangott. En ce sens, c'est un signe pour l'Ukraine: un «individu antipathique» qui a appelé à la violence et à la haine contre l'Ukraine a été «éliminé».

«Supprimer un agitateur qui atteint un très grand nombre de lecteurs via Telegram est d'une importance symbolique pour l'Ukraine»

Mais pourquoi Kiev nie-t-elle toute implication dans cette affaire? Il y a probablement deux raisons à cela:

D'une part, les dirigeants ukrainiens peuvent donner l'impression que la sécurité intérieure en Russie est en danger, ce qui affaiblit le soutien de Poutine dans la société russe.

D'autre part, de telles opérations sont controversées dans les pays occidentaux.

«Après l'assassinat de Dugina, les Etats-Unis avaient soi-disant mis en garde l'Ukraine contre de telles opérations», explique Mangott. «Si c'est vrai et que ce sont désormais à nouveau des Ukrainiens qui ont commis ces actes, il s'agissait alors d'un acte de désobéissance de l'Ukraine envers les Etats-Unis».

Une attaque contre Prigojine?

Néanmoins, il n'est évidemment pas exclu que des auteurs russes aient tué le blogueur. «Il était une figure éminente parmi les blogueurs de guerre nationalistes, mais pas plus que les autres», écrivent les analystes du groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW):

«Son idéologie et ses activités ne différaient pas de celles de la plupart des blogueurs russes, en ce sens il n'était pas quelqu'un qui méritait une attention particulière de la part de Kiev.»

Selon l'ISW, l'attaque visait peut-être plutôt le chef de la troupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigoschin.

«Son assassinat pourrait être un avertissement à Evgueni Prigojine, qui a récemment remis de plus en plus souvent en question la ligne officielle du Kremlin sur la guerre en Ukraine», selon l'ISW. En effet, dans ses messages sur Telegram, Tatarsky s'est souvent exprimé de manière critique sur le ministère russe de la Défense et a demandé une manière plus dure de mener la guerre contre l'Ukraine - tout à fait dans l'esprit du chef de Wagner.

A cela s'ajoute le fait que l'attentat a été perpétré dans un café appartenant à Evgueni Prigojine:

«Tatarsky était encore à un autre événement ce jour-là, mais il ne s'y est rien passé. Il semble que le café ait été choisi de manière ciblée par Prigojine» ISW

Un groupe de radicaux

Le chef de Wagner lui-même a également immédiatement contredit la ligne officielle du Kremlin sur l'assassinat. Il ne croit pas que le «régime de Kiev» soit responsable de la mort de Tatarsky, a écrit Prigojine sur Telegram. Il pense qu'il s'agit d'un groupe de radicaux qui n'a rien à voir avec le gouvernement – qu'il s'agisse du gouvernement russe ou ukrainien, il ne l'a pas précisé. Le politologue Mangott estime, toutefois, que cela est peu probable:

«Il n'y a aucun signe d'un groupe de résistance opérant contre Poutine en Russie»

Il explique à t-online: «L'opposant russe Ilya Ponomarev parle certes toujours depuis Kiev d'un mouvement clandestin armé en Russie. Mais il n'y a aucune preuve de cela, et il est probable qu'il invente tout cela».

Une arrestation

En fin de compte, on ne sait pas qui est responsable de l'attentat. Les deux parties, les forces ukrainiennes et russes, auraient théoriquement des motifs et en même temps un intérêt à la non-transparence.

Darya Trepova, 26 ans. Image: sda

L'arrestation de Darya Trepova doit également être interprétée dans ce contexte. Pour les autorités russes, cette femme serait responsable de l'attentat à la bombe, mais on sait peu de choses sur elle. Il est, toutefois, probable que Poutine ait désormais besoin d'un bouc émissaire. Il doit contrer l'impression de ne pas maîtriser la situation. Sinon, il paraîtra faible.