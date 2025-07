«Nous ne voulons pas d'une Ukraine corrompue»: la colère gronde à Kiev

«Si j'étais la Russie, je ferais la même chose», affirme un autre manifestant, Yevgen Popovychenko, convaincu que Moscou tenterait d'exploiter ces troubles. Il tient une banderole sur laquelle on peut lire: «Ne me ramenez pas» à l'époque de Maïdan, période pendant laquelle il était descendu dans la rue à l'âge de 21 ans.

L'horreur de Gaza fait dérailler notre cerveau

Plus de 20 enfants sont morts de faim à Gaza ces derniers jours, tués par la famine que les forces israéliennes ont sciemment planifiée. Face à ce flot de nouvelles épouvantables, l'indignation est la seule chose qui nous reste.

A force d'être exposé à ces récits à longueur de journée, on pense qu'on va finir par s'y habituer. Qu'on va s'accoutumer à l'horreur sans nom qu'Israël inflige à la population de Gaza depuis bientôt deux ans, quotidiennement et sous nos yeux. Il n'en est rien. Chaque jour, on tombe sur une nouvelle salve de dépêches d'agence qui nous glacent le sang, nous laissent sans voix, et nous démontrent que la cruauté et l'atrocité ne connaissent aucune limite.