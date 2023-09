De jolis drapeaux qui donnent le sourire au tsar Poutine. Image: Shutterstock

Analyse

Comment l'Asie sauve Poutine

Vladimir Poutine profite de son alliance avec le continent asiatique pour survivre malgré les sanctions occidentales.

Carl Grekou / the conversation

Un article de The Conversation

Avant d'envahir l'Ukraine en février 2022, la Russie avait, semble-t-il, anticipé les sanctions financières occidentales. Malgré celles-ci, et celles qui ont ciblé son commerce, l'économie russe a en effet affiché une relative solidité dans les mois qui ont suivi le début de la guerre. Ce résultat reflète la réallocation géographique rapide de son commerce extérieur et sa préparation aux sanctions, avec la mise en place de nombreux circuits de contournements et un pivot manifeste vers l'Inde, la Turquie, et surtout la Chine.

En 2022, la Russie a enregistré un excédent commercial de 284 milliards de dollars vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux. Cet excédent considérable, plus du double de celui de 2019, masque néanmoins les tendances du commerce russe depuis le déclenchement du conflit. En effet, l'excédent commercial qui atteignait près de 33 milliards de dollars en mars et avril 2022 s'est considérablement réduit depuis - 14 milliards en décembre -, mais reste toutefois supérieur à ce qu'il était en moyenne mensuelle entre 2019 et 2021 (10 milliards de dollars).

Sous les effets cumulés de la hausse des prix de l'énergie et de la montée en puissance progressive des sanctions, les exportations russes, après avoir progressé en début d'année, ont entamé une baisse graduelle à partir d'avril 2022. Mais, grâce à la réorientation de ses échanges vers les pays non alignés - ceux qui n'ont pas pris de sanctions à son encontre à la suite de l'invasion de l'Ukraine - la Russie a pu préserver des recettes plus élevées que celles enregistrées en moyenne entre 2019 et 2021.

Un tournant commercial vers l'Asie

Du côté des importations, la chute massive, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, de 18 milliards à 8,5 milliards de dollars entre février et avril 2022, a été suivie d'une reprise lente jusqu'à un retour, au dernier trimestre 2022, au niveau mensuel moyen observé sur la période 2019-2021, essentiellement grâce à la Chine.

En décembre 2022, cette dernière fournissait en effet 52% des importations russes, contre 27,6% en moyenne sur la période 2019- 2021, de quoi compenser la baisse des importations en provenance des pays alignés, essentiellement de l'Union européenne (UE) dont la part dans les importations russes n'était plus que de 24% en décembre 2022 contre 48% en moyenne sur la période 2019-2021. En définitive, l'Inde, la Chine et la Turquie ont offert des débouchés aux exportations russes tandis que, côté importations, la Chine a remplacé les pays alignés.

De nouvelles destinations pour le pétrole russe

Représentant 52% de ses exportations en 2022, les produits pétroliers ont permis à la Russie d'engranger 238 milliards de dollars (exportations nettes) au cours de l'année. Malgré les restrictions croissantes visant ces produits, dans le but d'affaiblir ses recettes d'exportations et de rendre l'effort de guerre plus difficile, la Russie a profité de la hausse des prix de l'énergie, dans un contexte de reprise post-crise sanitaire, et de la fragmentation internationale quant aux sanctions à adopter en réponse à son agression pour maintenir, voire accroître sa rente pétrolière.

Alors qu'à partir de mars 2022, du fait des embargos mis en place rapidement, les flux à destination des Etats-Unis et du Royaume-Uni déclinent et atteignent, dès le mois de mai des quantités négligeables, que l'UE - un peu plus lentement - réduit ses importations (passant d'environ 12 milliards de dollars en mars à 6 milliards en décembre 2022), la Chine, et surtout l'Inde ont vu leurs importations augmenter.

Une relative résilience des importations

Si, grâce à la Chine, les importations russes ont fait preuve de résilience, cela ne signifie pas pour autant qu'elle s'est substituée à l'Europe sur les produits sanctionnés. La Chine peut en effet avoir accru ses exportations sur les produits non sanctionnés ou les avoir augmentées au-delà de la baisse des exportations européennes vers la Russie sur certains produits sanctionnés, et peu sur d'autres, de telle sorte que l'on observe une variation des exportations chinoises d'une ampleur qui ne reflète pas la réalité de la substitution.

Et c'est, d'une certaine manière, ce que l'on constate, c'est que sur plus de deux milliards de dollars de baisses d'importations en provenance de l'UE, la compensation a été de moins de 10%, tandis qu'elle n'a été supérieure à 80% que pour 515 millions de dollars de baisses d'importations.

Ainsi, alors que la Chine est le principal pays qui a compensé les baisses d'importations en provenance d'Europe du fait des sanctions, moins de 24% l'ont été; le cas le plus flagrant étant celui des importations de matériel de transport en provenance d'Europe pour lesquelles plus des 75% de la baisse - très forte - n'ont pas été compensées.

Une dédollarisation en faveur du yuan

En revanche, la Chine a offert à la Russie des moyens de contourner les sanctions financières. Il faut dire que depuis les sanctions liées à l'annexion de la Crimée en 2014, la banque centrale russe a non seulement fortement accumulé des réserves, mais aussi diversifié ses avoirs étrangers. Alors que la part du dollar dans les réserves s'élevait à 44% 2014, celle-ci n'était plus que de 11% en 2022, une partie importante des réserves ayant été transférée vers le yuan et l'or.

Le yuan représentait 17% des réserves et 22% d'entre elles étaient détenues en or fin 2022.

Contrairement à 2014, la banque centrale s'était donc préparée aux restrictions avant l'invasion de l'Ukraine, en «dédollarisant» ses réserves de change, ce qui a permis au rouble, après s'être fortement déprécié face au dollar à la suite du déclenchement du conflit et des sanctions de février 2022, de rapidement revenir à son niveau d'avant-guerre, atteignant le taux de 54,5 roubles pour un dollar en juin 2022, niveau jamais connu depuis 2015 - en moyenne mensuelle.

En autorisant en septembre 2022 la Chine à payer ses achats de gaz russe en yuans et en roubles, Moscou a aussi, par ce biais, accentué la dédollarisation de l'économie russe. Cette inflexion concerne l'ensemble des exportations: ainsi, avant l'invasion de l'Ukraine, plus de 80% des exportations étaient libellées en monnaies des pays alignés comme le dollar et l'euro, contre 12% pour le yuan; ce dernier atteint fin 2022 plus de 35% dans le paiement des exportations, la part du dollar et de l'euro étant quant à elle passée sous la barre des 50%.

Au total, l'évolution des échanges commerciaux et du rouble montre qu'il ne fallait pas attendre des sanctions occidentales un effondrement immédiat de l'économie russe. Leurs effets devront être appréhendés à plus longue échéance puisqu'en rendant l'effort de guerre plus difficile pour la Russie, elles devraient peser à terme sur les plans économique, financier et technologique.

Ces effets commencent d'ailleurs à se faire sentir avec une dépréciation du rouble de l'ordre de 30% depuis le début de l'année 2023 - particulièrement marquée depuis la fin du printemps - en raison notamment du poids financier de la guerre, couplé à la baisse des recettes pétrolières du fait des sanctions entrées en vigueur fin 2022.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original