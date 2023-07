Pourquoi Donald Trump ne veut pas débattre

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.

Seule l'entrée à la Maison-Blanche pourra vraisemblablement empêcher le milliardaire de passer ses vieux jours dans une combinaison orange de prisonnier. C'est pourquoi il mise tout sur la carte de la politique , et c'est pour cela qu'il pourrait finalement - malgré tous les démentis - se présenter aux débats des primaires.

Un discours qu'il tient également sur son réseau social et qui ne devrait pas plaire à ses avocats, car tout ce que l'ex-président dit publiquement peut être retenu contre lui devant un tribunal . Rappelons d'ailleurs que d'un point de vue juridique, sa situation actuelle ne se porte pas très bien.

Le week-end dernier, 50 000 de ses fans se sont rendus en pèlerinage à Pickens, une bourgade de 3000 âmes dans l'Etat de Caroline du Sud, pour écouter une fois de plus l'ex-président invectiver pendant 90 minutes les démocrates, Joe Biden, le procureur spécial Jack Smith, le FBI et le Deep State.

Donald Trump a déjà séché un débat télévisé à cause de cette ancienne présentatrice de Fox News, Megyn Kelly.

Image: AP/Invision

Ce ne serait pas la première fois que l'ex-président sécherait le débat des candidats. En 2016, Megyn Kelly, alors présentatrice vedette de Fox News, l'avait rendu fou de rage lors du premier débat. Il n'avait pas participé au second. Ce n'est que lorsque les patrons de Fox News se sont mis à genoux devant lui qu'il a participé à nouveau. Est-ce que cette fois encore, il fera tout pour que la chaîne de Rupert Murdoch se plie à sa volonté?

Pour la chaîne de Rupert Murdoch, c'est un coup dur. Un débat télévisé entre les candidats du Grand Old Party (GOP) sans Donald Trump serait comme un concert des Rolling Stones sans Mick Jagger. Mais l'ex-président a déjà annoncé qu'il ne monterait pas sur scène. Et pour une fois, au grand dam de Fox News, il a de bonnes raisons:

Depuis le duel légendaire entre John F. Kennedy et Richard Nixon, les débats télévisés avant les élections sont inscrits dans la culture américaine au même titre que la crème glacée et l'Apple Pie. Le 23 août prochain, Fox News veut ouvrir le bal avec les candidats républicains aux primaires. Mais l'un d'entre eux sera probablement absent: l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump .

L'ex-président des Etats-Unis a jusqu'à présent refusé de se présenter devant les caméras de télévision aux côtés de ses rivaux. Et il y a plusieurs explications à cela.

