Emmanuel Macron est le nouveau faucon de guerre d'Europe

Emmanuel Macron est le nouveau faucon de guerre de l'Europe

Le président de la République française veut tenir tête à Vladimir Poutine.

«Il a vraiment dit ça?» Telle a dû être la première pensée de nombreuses personnes lorsque le président français a récemment annoncé que les Européens devaient «tout faire pour que la Russie ne gagne pas», incluant explicitement l'envoi de troupes en Ukraine.

En effet, Emmanuel Macron, avant le début de la guerre en Ukraine, s'était presque révélé être un ami de Vladimir Poutine, en passant des heures au téléphone à parler au président russe, et en se rendant même à Moscou pour s'entretenir avec le patron du Kremlin de part et d'autre d'une très (très) longue table.

La France subit une injustice

«Typique de Macron, typique de la France», telle a dû être la deuxième réaction à l'initiative surprenante du président français. En effet, beaucoup pensent que celui-ci veut se donner de l'importance et se complaire une fois de plus dans l'illusion d'une «Grande Nation». Après tout, les Français aiment bien faire de grands discours, mais ne pas s'y tenir.

Pour une fois, on ne fait pas justice à Emmanuel Macron. Le président français voit juste lorsqu'il déclare «qu'en Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe et de la France qui est en jeu». Et en ce qui concerne les armes: alors que le chancelier allemand Olaf Scholz retarde la livraison du Taurus dont l'Ukraine a un besoin urgent, les missiles de croisière français et britanniques sont déjà en service depuis longtemps.

La déclaration d'Emmanuel Macron, son intention d'envoyer des troupes au sol en Ukraine si nécessaire, a suscité l'indignation de nombreuses régions d'Europe. Olaf Scholz s'est immédiatement et violemment opposé à cette déclaration, renforçant ainsi la tension entre Berlin et Paris. Le président français n'a pas été impressionné et en a rajouté une couche en réitérant sa demande d'un éventuel déploiement de troupes.

Cela porte ses fruits: «Malgré le malaise suscité par les déclarations d'Emmanuel Macron, le soutien ferme de la France à l'Ukraine pourrait avoir un impact important», constate Célia Belin dans le magazine Foreign Affairs. La politologue travaille au Conseil européen pour les relations internationales à Paris.

Le chancelier Olaf Scholz ne veut pas livrer de missiles de croisière. Image: keystone

Il ne faut toutefois pas croire que tous les pays européens se sont rangés derrière Olaf Scholz. Emmanuel Macron a également reçu des soutiens, notamment de la part des Etats baltes. Le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski a même déclaré:

«Je salue l'initiative du président Macron. Elle conduit à ce que ce soit Poutine qui commence à nous craindre, et non pas toujours l'inverse»

Emmanuel Macron a compris que l'Europe ne pouvait plus se cacher derrière la protection des Américains et devait apprendre à voler de ses propres ailes sur le plan militaire. Cette prise de conscience ne s'est pas faite du jour au lendemain. Mais peu à peu, le président français a dû admettre que Vladimir Poutine n'était pas sensible aux arguments rationnels, et que rien ni personne ne l'empêcherait de réaliser ses rêves d'un nouvel empire russe.

Les crimes de guerre commis par les soldats russes à Boutcha ont marqué un tournant. «Cela a convaincu les diplomates français que le rapprochement avec la Russie a été improductif, et que le moment est venu de changer d'attitude», explique Célia Belin. Emmanuel Macron en a tiré les conséquences et a demandé en mai 2023 l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne (UE). Dans un discours tenu à Bratislava, il a déclaré: «La question n'est pas de savoir si nous devons élargir l'UE, mais comment nous allons le faire».

Le massacre de Boutcha a marqué un tournant. Image: imago

Les prétentions impérialistes de Vladimir Poutine ne sont pas le seul élément qui a fait changer d'avis Emmanuel Macron. La perspective d'une éventuelle victoire électorale de Donald Trump pèse également sur l'Europe comme une épée de Damoclès. «Trump ne peut certes pas détruire l'UE, mais il peut éroder l'Otan de manière dramatique», constatent les deux experts de l'Est Liana Fix et Michael Kimmage, également dans le magazine Foreign Affairs.

Le problème Trump

Pour cela, Donald Trump n'aurait même pas besoin de faire sortir les Etats-Unis de l'alliance de défense – un processus de toute façon chaotique et coûteux. Le Républicain pourrait à tout moment retirer les troupes américaines d'Europe. Il a d'ailleurs déjà proféré cette menace à plusieurs reprises. L'ex-président a suscité la peur chez les militaires européens en déclarant que Vladimir Poutine pouvait «faire tout ce qui lui chante» avec les membres de l'Otan qui ne remplissent pas leurs obligations financières.

Comme l'a récemment annoncé le Washington Post, Donald Trump voudrait mettre fin à la guerre en Ukraine en laissant la Crimée et le Donbass à la Russie. Il ne se soucie pas plus du sort de l'Ukraine que du fait qu'il invite ainsi le président russe à s'emparer à nouveau d'anciens territoires de l'Union soviétique. On pourrait par exemple imaginer une invasion de la Moldavie par les troupes russes.

«Sans un fort soutien américain à l'Otan, un tel développement plongerait la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres membres de l'Otan dans un terrible dilemme», ont déclaré les experts en études orientales.

«D'autres Etats, comme la Hongrie, pourraient être tentés de s'allier avec la Russie, plutôt que de répondre par la fermeté militaire. (...) La Russie pourrait ainsi réussir à miner l'Otan de l'intérieur.»

Le président Volodymyr Zelensky rendant visite aux troupes dans les tranchées. Image: keystone

Donald Trump a déjà massivement torpillé l'aide américaine à l'Ukraine. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, a jusqu'à présent empêché le vote d'un paquet d'aide de 60 milliards pour l'Ukraine, dont le pays a un besoin urgent. Il a certes promis que l'affaire serait traitée cette semaine. Mais il n'est pas certain que le politicien, proche de Donald Trump, passe de la parole aux actes.

Les troupes de Vladimir Poutine progressent et, sans le soutien de l'Occident, on peut se demander combien de temps l'Ukraine pourra encore résister. Parallèlement, l'aide militaire décisive des Etats-Unis dépend des caprices d'un ancien président amoral et soucieux de ses propres intérêts.

Le message alarmiste d'Emmanuel Macron à l'Europe semble donc plus que justifié. Si Vladimir Poutine et Donald Trump parviennent effectivement à s'imposer, l'avenir du vieux continent s'annonce bien sombre. «L'Europe serait prise entre Scylla et Charybde (réd: deux monstres marins de la mythologie grecque), entre une Russie agressive et une Amérique inconstante», constatent Liana Fix et Michael Kimmage dans Foreign Affairs. «Il n'est pas absurde d'imaginer qu'au lieu d'une paix perpétuelle – et au lieu d'un nouveau rideau de fer –, le chaos se répandrait sur un continent qui a déjà dû faire face à de très nombreuses guerres.»