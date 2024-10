Un pauvre toutou a failli mourrir, attaché à une clôture le long d'une autoroute de Floride. image: police de tampa

Ce chien a été abandonné dans l'ouragan: «Bande de conn*rds!»

C'est sans doute le premier visage attendrissant de l'ouragan Milton. Ce chien, apparemment un Bull Terrier, a été retrouvé attaché à une clôture au bord de l'Interstate 75, en Floride. Et les Américains sont en colère.

Plus de «International»

Quelques heures avant que l'ouragan Milton ne frappe durement la côte ouest de l'Etat, la Florida Highway Patrol de la ville de Tampa a secouru un chien abandonné au bord de l'Interstate 75, la route qui fend la Floride d'est en ouest. Les pattes immergées jusqu'aux genoux, dans les premières importantes inondations, le cou immobilisé par une solide laisse, ce chien, qui pourrait être un Bull Terrier, a d'abord accueilli les agents de police avec agressivité.

«It's OK, it's OK! Je ne t'en veux pas!» L'un des troopers de la police de Tampa

Alors que les agents tentaient de le calmer en lui faisant comprendre qu'ils venaient en amis, le pauvre chien a peu à peu rangé les crocs et les grognements pour se laisser secourir, avant que l'eau ne lui monte jusqu'au corps. Un incident et un sauvetage qui ont été filmés et rendus publics par les policiers dans la foulée.

Cette vidéo a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, dès que les forces de l'ordre de la région l'ont publiée sur leur compte X, avec un message sec aux propriétaires d'animaux.

«Les policiers de la FHP ont secouru un chien attaché à un poteau sur l'I-75 près de Bruce B Downs Blvd ce matin. Ne faites PAS ça à vos animaux de compagnie, s'il vous plaît...»

Car ce qui ne devait être qu'un sauvetage de plus dans une région qui s'apprêtait sans doute à vivre la pire nuit de son histoire est devenu un récit à plusieurs épisodes. Quelques heures plus tard, on apprenait que l'animal avait reçu les premiers soins nécessaires et qu'il était désormais hors de danger.

Et l'affaire est montée jusqu'au gouverneur de Floride: «Il est cruel de laisser un chien attaché à un poteau au milieu d'une tempête imminente. La Floride tiendra pour responsable quiconque maltraite les animaux de compagnie» Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, sur son propre compte X.

Sans surprise, sur les réseaux sociaux, le policier a été qualifié de «héros» et les propriétaires de «gros connards». Un internaute proactif proposait par exemple mercredi soir de «retrouver le propriétaire pour que les policiers puissent les attacher à la même clôture, c'est une simple suggestion, hein». D'autres sont allés encore plus loin:

«J'espère que ce chien est pucé, qu'ils trouveront le propriétaire et le jetteront en prison. C'est vraiment dégueulasse» Une utilisatrice de X, mercredi soir.

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra du toutou sauvé de l'ouragan. Mais il sera sans aucun doute l'un des visages de la catastrophe qui s'annonce en Floride. Un internaute a proposé de le baptiser Milton, «pour que l'on se souvienne des belles choses». Et pourquoi pas?

(fv)