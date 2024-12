Ils ressemblent à des pingouins et meurent par millions

En Alaska, les guillemots meurent. En l'espace de deux ans seulement, leur nombre a diminué de moitié. En voici la raison.

Il ressemble à un pingouin, mais il peut voler. L'Alaska s'inquiète pour un oiseau de mer légendaire: le guillemot de Troïl. Une étude à long terme a révélé que la population de guillemots dans l'Etat américain le plus au nord a diminué de plus de moitié. Selon les chercheurs, la cause en était une vague de chaleur marine de près de deux ans dans le nord-est de l'océan Pacifique entre 2014 et 2016. L'étude publiée dans la revue spécialisée Science montre que la population totale, qui comptait autrefois environ 8 millions d'individus, ne s'est pas encore rétablie. En Allemagne, le magazine scientifique Spektrum avait été le premier à en faire état.

Cet oiseau marin est également appelé Guillemot marmette. Image: www.imago-images.de

Les guillemots meurent de faim

Des chercheurs dirigés par la biologiste Heather Renner, née en Alaska, ont analysé des données provenant du golfe d'Alaska et de l'est de la mer de Béring. Ils ont constaté une diminution du nombre d'individus de 52 à 78% dans 13 colonies d'oiseaux étudiées. Extrapolé à l'ensemble de l'Alaska, cela signifie une perte de 4 millions d'oiseaux en moins de deux ans.

En Europe aussi, il y a des guillemots. En Allemagne, environ 2000 à 2500 couples se reproduisent chaque année sur un archipel de la mer du Nord. En dehors de la période de reproduction, ils passent leur vie en mer. Pour nicher, ils se regroupent en colonies sur des falaises abruptes. Les guillemots ne pondent qu'un seul oeuf par période de reproduction. En raison du changement climatique, les poissons fourrage migrent et la nourriture se fait de plus en plus rare pour cet oiseau marin (selon l'association de protection de la nature Nabu).

Les scientifiques supposent que les animaux sont morts de faim. Après la canicule, les populations de poissons de banc, dont se nourrissent les guillemots, ont atteint des niveaux historiquement bas. Les oiseaux retrouvés morts étaient pour la plupart nettement amaigris.

Ecosystèmes durablement modifiés

Bien que les effondrements de population ne soient pas inhabituels chez cette espèce d'oiseau marin, l'étude actuelle montre que les populations ne se sont pas rétablies après huit ans. Cela indique des changements durables dans l'écosystème:

«Ce qui surprend, c'est l'ampleur catastrophique et la rapidité de la disparition des guillemots». Les auteurs de l'étude

Au fur et à mesure que le réchauffement climatique se poursuit, les vagues de chaleur en mer deviennent plus fréquentes et plus intenses. Les guillemots d'Alaska semblent faire partie des perdants du changement climatique.

