Les recherches d'un vol disparu reprennent après onze ans

La Malaisie relance, fin décembre, une mission sous-marine pour tenter de retrouver l’épave du MH370, disparu en 2014 avec 239 personnes à bord.

Plus de «International»

Les recherches du vol MH370 de Malaysia Airlines reprendront fin décembre, a annoncé mercredi le ministère malaisien des Transports, plus de 11 ans après la disparition de l'avion qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin.

La société britannique d'exploration maritime Ocean Infinity mènera les recherches «dans une zone ciblée jugée comme présentant la plus forte probabilité de localisation de l'avion», a précisé le ministère.

De nombreuses recherches

Le Boeing 777, qui transportait 239 personnes, a disparu des écrans radar le 8 mars 2014, alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Malgré les recherches entreprises dans l'océan Indien après la catastrophe, considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'aviation, l'appareil n'a jamais été retrouvé.

Ocean Infinity avait déjà tenté de retrouver l'avion en 2018, sans succès, avant d'accepter de réessayer cette année. Les recherches avaient été interrompues en avril en raison des condition météo.



Auparavant, des recherches infructueuses avaient été dirigées par l'Australie pendant trois ans, jusqu'en janvier 2017.

La disparition du Boeing a longtemps fait l'objet de nombreuses théories. Un rapport rendu public par la Malaisie en 2018 a mis en exergue les défaillances du contrôle aérien et relevé que la trajectoire de l'avion avait été modifiée manuellement, mais n'a abouti à aucune conclusion définitive. (jah/ats)