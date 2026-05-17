Attention aux amendes sur ce pont autoroutier

Sur le pont autrichien de Lueg, après le col de Brenner, les camping-cars sont désormais contrôlés automatiquement grâce à des balances intégrées à la chaussée. Ceux qui circulent sur la mauvaise voie ou dépassent le poids autorisé risquent une double sanction.

Markus Abrahamczyk / t-online

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Pour de nombreux campeurs, le passage du Brenner pourrait coûter cher. Sur le pont du Lueg, l’Autriche contrôle désormais automatiquement le poids des camping-cars. Les conducteurs qui empruntent la mauvaise voie sont dirigés directement vers la police. Et si le véhicule est en surcharge, la facture grimpe rapidement.

La société autoroutière autrichienne ASFINAG a installé des balances sur la voie de droite. Elles mesurent le poids de chaque véhicule pendant la traversée du pont. Si le système détecte une anomalie, le véhicule est immédiatement redirigé vers un contrôle de police. Alexander Holzedl, porte-parole de l’ASFINAG pour le Tyrol et le Vorarlberg, explique:

«Les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui circulent sur la voie de droite sont automatiquement dirigés vers l’un des deux postes de contrôle tenus par la police régionale.» Alexander Holzedl au magazine spécialisé Promobil.

Après plus de 55 ans de service, le pont de Lueg, sur l'autoroute A13 du Brenner, est arrivé en fin de vie Image: asfinag

Trois phases de travaux pour plus de sécurité

En raison des problèmes structurels du pont, une seule voie par direction reste généralement ouverte pendant les travaux. Le chantier se déroule en trois étapes:

Phase 1: un nouveau tablier est construit à côté du pont existant. Le trafic circule sur une seule voie. Lors des journées de forte affluence, deux voies sont temporairement ouvertes. Une règle stricte s’applique alors: les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé – comme les poids lourds, les bus ou les grands camping-cars – doivent emprunter la voie de gauche, au centre du pont. La voie de droite, située sur le bord de l’ouvrage, est réservée aux véhicules plus légers.

un nouveau tablier est construit à côté du pont existant. Le trafic circule sur une seule voie. Lors des journées de forte affluence, deux voies sont temporairement ouvertes. Une règle stricte s’applique alors: les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé – comme les poids lourds, les bus ou les grands camping-cars – doivent emprunter la voie de gauche, au centre du pont. La voie de droite, située sur le bord de l’ouvrage, est réservée aux véhicules plus légers. Phase 2: une fois le nouveau tablier achevé, le trafic y sera transféré et l’ancien pont sera démoli.

une fois le nouveau tablier achevé, le trafic y sera transféré et l’ancien pont sera démoli. Phase 3: le second tablier sera ensuite construit. Lorsque les deux structures seront terminées, la circulation reprendra normalement sur deux voies dans chaque sens.

Deux amendes en cas de surcharge

Aux points de contrôle, la police procède à une nouvelle pesée avec des balances homologuées: en provenance d’Innsbruck, les contrôles ont lieu sur l’aire de repos de Nösslach; depuis l’Italie, à la sortie Brenner Nord. Circuler sur la mauvaise voie entraîne une amende minimale de 90 euros, mais si le camping-car est également en surcharge, les coûts augmentent encore.

Enrico Leitgeb, chef de la division de la circulation du Tyrol, a indiqué à Promobil qu’une surcharge entraîne une amende minimale de 140 euros. Au-delà de 15% de surcharge, une procédure administrative beaucoup plus coûteuse peut être engagée.

Avec ses 1804 mètres, le pont du Lueg, situé dans la vallée tyrolienne du Wipptal, est le plus long pont de l’autoroute du Brenner A13. Il a été construit entre 1966 et 1968. Malgré plusieurs rénovations, la structure est désormais irréparable. La reconstruction complète du pont a donc débuté en 2025 et doit durer trois ans. Une solution par tunnel a été abandonnée.

Le piège de la limite des 3,5 tonnes

Les camping-cars affichant un poids total autorisé exactement fixé à 3,5 tonnes sont particulièrement concernés. Cette catégorie est très populaire, car elle peut être conduite avec un permis automobile classique de catégorie B. Mais sur de nombreux modèles, il ne reste que 200 à 300 kilogrammes de charge utile. Des réservoirs d’eau pleins, des vélos, des bagages et des provisions suffisent souvent à dépasser la limite des 3,5 tonnes. Les contrôles effectués sur place le confirment.

Une rumeur circule parmi les campeurs selon laquelle les véhicules venant d’Italie devraient payer une seconde fois le péage après un contrôle à la station Brenner Nord. Enrico Leitgeb dément cette information: le retour sur l’autoroute s’effectue via une boucle située entièrement sur le territoire autrichien. Aucun péage supplémentaire n’est donc facturé. (trad. hun)