L'agonie de Timmy continue: voici pourquoi on ne l'euthanasie pas

Echouée en mer Baltique, une baleine à bosse agonise sans possibilité d’intervention: les experts expliquent pourquoi son euthanasie n’est pas envisagée.

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Tuer l’animal n’est pas une option. Keystone

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La baleine à bosse échouée en mer Baltique est en train de mourir. Bianca König, de l’organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC), a indiqué à la Deutsche Presse-Agentur que l’absence de réaction de l’animal à l’approche des bateaux en est un signe.

La durée de l'agonie dépend de plusieurs facteurs. Elle explique:

«La baleine présente plusieurs problèmes qui l’affectent et qui entraîneront sa mort»

Celle-ci pourrait survenir dès ce soir — ou dans trois jours. Si l’animal cesse de respirer pendant environ une heure, cela signifie qu’il est mort.



Et tuer la baleine pour la soustraire à son sort n’est actuellement pas envisagé.​

Vidéo: watson

La biologiste a ajouté qu’une défaillance des organes et un effondrement du système circulatoire ne sont pas improbables. En effet: «Les baleines ont besoin d’apesanteur dans l’eau.» En raison de la faible profondeur à l’endroit où l’animal s’est échoué, une grande partie de son poids comprime ses organes.

«Des cloques se forment et sont picorées par les mouettes»

La peau est également endommagée par la faible salinité de l’eau. «Des cloques se forment et sont picorées par les mouettes», précise Bianca König. L’animal peut alors être infecté par des champignons et des bactéries — ce qui aggrave encore son état.

L’experte insiste: euthanasier l’animal pour le «libérer» de son sort n’est pas une option à ce stade. En pratique, l’euthanasie de mammifères de cette taille reste très mal documentée. Le dosage des substances nécessaires n’est pas clairement établi:

«On ne peut pas exclure qu’il vive sa mise à mort en pleine conscience»

L’option de l’abattre par balle est elle aussi exclue — notamment parce qu’il est difficile de déterminer où viser. La méthode la plus radicale, mais sans doute la plus efficace, consisterait à placer une charge explosive sous la tête pour la faire sauter, explique Bianca König.

Une solution jugée inacceptable sur le plan éthique, d’autant plus en présence de nombreux spectateurs. Elle pourrait en outre endommager le corps de l’animal au point de rendre inutilisables les échantillons destinés à une analyse scientifique. Bianca König conclut: «Les trois options de mise à mort active ont été exclues, et il a été décidé de laisser la baleine mourir naturellement.» (t-online/trad. jah)