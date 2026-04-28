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Le spectacle de cobra vire au drame, un touriste tué en Egypte

Hurghada- Un touriste meurt en Egypte lors d’un spectacle un charmeur de serpents
Le spectacle a viré au drame.Image: montage watson

Un artiste glisse un serpent dans le pantalon d'un touriste: il meurt

Un spectacle de charmeur de serpents a tourné au drame en Egypte.
28.04.2026, 12:0228.04.2026, 12:02
Un article de
t-online

En Egypte, un touriste allemand a été mordu par un serpent lors d’un spectacle dans un hôtel, avant de succomber à sa blessure. Comme l’ont indiqué les autorités bavaroises, l’homme est décédé au début du mois d’avril dans la région touristique d’Hurghada.

Selon un porte-parole, la police de Kempten (ville de Souabe) enquête sur ce cas inhabituel impliquant un citoyen allemand. «Nous travaillons avec les autorités égyptiennes», a-t-il été précisé.

La victime, âgée de 57 ans, passait ses vacances en Egypte avec sa famille lorsqu'ils ont assisté à une représentation d’un charmeur de serpents, intégrée au programme d’animation d’un complexe hôtelier.

Les touristes menacent cette rarissime plage égyptienne

Un cobra se glisse dans son pantalon

Lors du spectacle, le charmeur de serpents a placé deux serpents – vraisemblablement des cobras – autour du cou de spectateurs. Il aurait ensuite laissé l’un d’eux se glisser dans le pantalon du touriste bavarois. C’est à ce moment-là que le serpent l’aurait mordu.

Selon la police, la victime a présenté des symptômes évidents d’empoisonnement. L’homme a dû être réanimé, puis transporté à l’hôpital, où il est décédé peu après.

D’après le porte-parole de la police, l’enquête sur les circonstances du décès ne vise pour l’instant pas spécifiquement le charmeur de serpents et reste ouverte. Les résultats des analyses toxicologiques sont encore attendus. (trad. hun)

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