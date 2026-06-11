La mannequin Jennifer An a participé à l'émission «America's Next Top Model» en 2009. Un an plus tard, l'incident présumé avec Kanye West s'est produit. Image: Instagram

«Il m'a étranglée»: Kanye West a de nouveaux ennuis avec la justice

Jennifer An formule de graves accusations à l'encontre de Kanye West. Le rappeur l'aurait agressée lors du tournage d'un clip. Ses avocats ne le nient pas, mais ils ont une tout autre explication.

Nadja Zeindler Suivez-moi

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Elle pensait étouffer, et s'est sentie terrorisée. C'est ce que raconte Jennifer An dans le podcast de la BBC «Fame Under Fire». L'ancienne candidate de America's Next Top Model, qui travaille comme mannequin et actrice, poursuit Kanye West en justice. La raison: lors d'un caméo dans son clip en 2010, le rappeur l'aurait étranglée sur le plateau et lui aurait mis les doigts dans la bouche pour simuler une fellation.

Ce qui est singulier, c'est que les avocats de Kanye West ne contestent pas les faits. Ils font valoir au contraire que l'agression faisait partie d'une «performance théâtrale intense et provocatrice». Kanye West aurait tenté de reconstituer une scène du film American Psycho.

Une «performance» totalement imprévue

Jennifer An raconte qu'elle ignorait au départ que Kanye West serait présent sur le tournage. Elle avait alors 24 ans et avait été engagée pour le clip du tube de La Roux In For The Kill. Le rappeur aurait soudainement fait son apparition, et elle aurait dû se mettre en rang dans le couloir avec d'autres mannequins. Kanye West l'aurait ensuite choisie, elle et deux autres femmes, pour la scène avec lui.

Kanye West l'aurait installée sur une chaise devant la caméra, et se serait tenu derrière elle. «Je ne savais pas ce qui allait se passer. On ne m'avait donné aucune instruction», dit-elle avant de poursuivre:

«Soudain, il a tendu une main et m'a étranglée. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Ensuite, il a sorti son autre main et m'a étranglée des deux mains, m'étalant le maquillage sur tout le visage et m'introduisant les mains dans la bouche.»

Elle avait l'impression qu'il simulait une fellation. La façon dont il lui avait étalé le maquillage lui avait semblé «tout simplement déplacée».

Les avocats de Kanye West qualifient cet incident de «performance artistique». Image: Larry Neumeister

Aucune aide de la part de l'équipe

Les membres de l'équipe n'étaient pas intervenus, mais «étaient restés complètement immobiles à me regarder». Une fois qu'il eut terminé, Kanye West aurait déclaré abruptement:

«C'est de l'art, je suis Picasso»

Puis il serait parti. Elle non plus ne s'était pas défendue. Elle raconte:

«J'étais comme paralysée, je me disais: "Je pourrais perdre mon travail"»

Cela avait été effrayant. D'autant que Kanye West ne lui avait parlé ni avant ni après.

Jennifer An raconte dans le podcast qu'après l'incident présumé, elle avait parlé à la chanteuse La Roux, et que celle-ci s'était excusée. Jennifer An lui avait demandé de ne pas publier les scènes, car «ma mère ne doit en aucun cas voir ça». La chanteuse lui aurait assuré qu'elle ne le ferait pas. Dans la version publiée du clip, on ne voit ni Jennifer An, ni Kanye West. Le rappeur a toutefois participé à un remix de In For The Kill.

Un «dangereux précédent» dans la défense

Le mannequin a déposé plainte en 2024. A cette occasion, elle a de nouveau contacté La Roux sur Instagram pour lui demander si elle se souvenait de l'incident. La chanteuse a répondu:

«Je ne pourrai jamais oublier ça, c'était horrible»

Kanye West aurait su ce qu'il faisait et aurait trouvé ça «drôle». Ces messages ont été soumis au tribunal comme pièces à conviction.

Le procès n'a pas encore eu lieu. Les avocats de Kanye West ont déposé, début 2026, une requête en rejet de la plainte, au motif que la rencontre «avait eu lieu dans le cadre de la production de représentations artistiques». De plus, Jennifer An n'aurait à aucun moment élevé d'objection, refusé de participer ou tenté de quitter la représentation. Elle aurait été «une participante consentante à la performance scénique».

L'avocat de Jennifer An a indiqué à la BBC qu'il constituerait un «précédent vraiment dangereux» si les artistes avaient le sentiment de pouvoir «faire essentiellement ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, dans des espaces créatifs, et s'en tirer impunément du moment qu'ils appellent ça de l'art».