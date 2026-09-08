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Des poissons inhabituels débarquent, l'Inde alerte

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Des poissons «inhabituels» débarquent après les inondations

Après les graves inondations qui ont frappé le Népal, des poissons d’une taille inhabituelle ont atteint ces derniers jours l’Etat indien du Bihar.
08.09.2026, 14:4308.09.2026, 14:43

D'étranges poissons sont apparus dans le nord-est de l'Inde après les importantes inondations qui ont frappé le Népal. Les autorités du Bihar demandent aux habitants de ne surtout pas les manger ni les vendre tant que leur innocuité n'a pas été établie.

Les eaux de crue venues du Népal ont d'abord gagné la rivière Gandak et inondé plusieurs secteurs des districts de West Champaran et de Gopalganj. Dans les plans d'eau et les zones basses touchées, des habitants ont alors découvert des poissons inhabituels et parfois non identifiés. Certains spécimens pèseraient entre 100 et 200 kilos.

Face à ces découvertes, les autorités locales ont lancé un avertissement:

«Ne consommez aucun poisson non identifié ou d'apparence inhabituelle. Tant que le département compétent n'a pas procédé aux vérifications nécessaires, un poisson inconnu ne doit pas être considéré comme propre à la consommation.»
Cette Romande doit sa vie à un escalier au Népal
Cette Romande doit sa vie à un escalier au Népal

Si certains poissons ressemblent à de gros poissons-chats ou au silure qui colonisent aussi les cours d'eau européens, le problème ne vient pas forcément de l'espèce elle-même, rappelle le quotidien anglophone Times of India. Lors d'inondations, les poissons peuvent être arrachés à des étangs, des rivières ou d'autres plans d'eau et transportés sur de longues distances.

Durant ce périple, ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des eaux usées, des animaux morts ou d'autres polluants. Les autorités mettent ainsi en garde contre un risque de contamination par des bactéries, des virus ou des champignons.

Les habitants sont donc invités à ne pas acheter ou vendre les poissons capturés dans les eaux de crue. Les autorités ont prévenu également qu'une ressemblance avec une espèce habituellement consommée ne suffit pas à garantir qu'un poisson est sans danger. (hun)

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Ceci est un léopard de mer, un animal qu'on n'a pas envie de croiser mais heureusement, aucun n'a encore été vu dans le lac Léman.
source: boredpanda
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Les inondations du Népal amènent des poissons géants en Inde
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