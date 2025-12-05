larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Animaux

Les clients d'un pub en Nouvelle-Zélande ont découvert un bébé phoque

Vidéo: watson

Les clients d’un pub néo-zélandais ont eu une belle surprise

Un bébé phoque s'est aventuré dans un pub en Nouvelle-Zélande, dimanche dernier. Son appétit pour les saumons a stoppé sa course folle.
05.12.2025, 19:3005.12.2025, 19:37

En Nouvelle-Zélande, un bébé phoque s'est lancé dans une exploration risquée dimanche dernier dans un bar à bières de Richmond, avant de finir son aventure trépidante sous un lave-vaisselle.

Le bébé phoque, baptisé Fern à la suite des événements, a tenté une échappée solitaire en sillonnant la ville. Le Département de la conservation de Nouvelle-Zélande (DoC) a reçu de nombreux appels pour indiquer que l'animal gambadait. Il semblait perdu, mais très curieux.

Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles

Après avoir ciblé le fuyard dans le bar, des clients, surpris de voir ce petit phoque égaré, ont tenté de l'attraper avec un pull. En vain. Mais l'une des patronnes a ensuite eu une illumination: l'attirer avec un bout de saumon, piqué sur l'une des pizzas spéciales de l'établissement. Une idée judicieuse. Le mammifère marin a mordu à l'hameçon et a été placé dans une cage pour chien qu'un client avait dans sa voiture.

Un bébé phoque s&#039;est rendu dans un bar en Nouvelle-Zélande.
L'intrus s'est lancé dans un petit contrôle d'hygiène lors de son passage furtif.Image: dr

Selon les dires d'Helen Otley, la porte parole du DoC, ces échappées ne sont pas rares: à cette période de l'année, la curiosité des jeunes phoques les entraine dans des endroits inattendus. Comme ce pub, par exemple.

Elle s'est empressée de saluer le comportement du personnel du bar, qui a «fait un excellent travail en assurant la sécurité du phoque» jusqu'à l'arrivée des gardes forestiers. Fern a été relâché sur une île voisine, en bonne santé.

Le bébé phoque a été relâché sur une île voisine.
Le bébé phoque s'est envolé vers de nouvelles aventures palpitantes.Image: dr

(svp)

Plus d'articles sur des animaux mignons
Pour lui aussi, c'est la rentrée
Pour lui aussi, c'est la rentrée
Il construit un ascenseur pour aider son vieux chat 😻
1
Il construit un ascenseur pour aider son vieux chat 😻
de Margaux Habert
Pesto fait fondre le web
Pesto fait fondre le web
Blues du lundi? Ces animaux trop mignons vont booster votre humeur
Blues du lundi? Ces animaux trop mignons vont booster votre humeur
de Corina Mühle
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il se passe des trucs bizarres à Miami
Du 3 au 7 décembre, le prestigieux événement Art Basel a lieu à Miami. L'une des œuvres présentées a retenu l'attention de la foule: d'étranges robots-chiens à l'effigie du patron de Tesla ou d'Amazon. On vous montre.
Les vidéos sont dérangeantes et drôles en même temps: les têtes d'Elon Musk, de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso ou encore Andy Warhol sont greffées à un corps de robot-chien couleur peau qui avance d'un pas saccadé au milieu d'un enclos de verre. Sur l'avant de cette étrange petite machine, une caméra projette une lumière verte.
L’article