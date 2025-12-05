Vidéo: watson

Les clients d’un pub néo-zélandais ont eu une belle surprise

Un bébé phoque s'est aventuré dans un pub en Nouvelle-Zélande, dimanche dernier. Son appétit pour les saumons a stoppé sa course folle.

En Nouvelle-Zélande, un bébé phoque s'est lancé dans une exploration risquée dimanche dernier dans un bar à bières de Richmond, avant de finir son aventure trépidante sous un lave-vaisselle.

Le bébé phoque, baptisé Fern à la suite des événements, a tenté une échappée solitaire en sillonnant la ville. Le Département de la conservation de Nouvelle-Zélande (DoC) a reçu de nombreux appels pour indiquer que l'animal gambadait. Il semblait perdu, mais très curieux.

Après avoir ciblé le fuyard dans le bar, des clients, surpris de voir ce petit phoque égaré, ont tenté de l'attraper avec un pull. En vain. Mais l'une des patronnes a ensuite eu une illumination: l'attirer avec un bout de saumon, piqué sur l'une des pizzas spéciales de l'établissement. Une idée judicieuse. Le mammifère marin a mordu à l'hameçon et a été placé dans une cage pour chien qu'un client avait dans sa voiture.

L'intrus s'est lancé dans un petit contrôle d'hygiène lors de son passage furtif. Image: dr

Selon les dires d'Helen Otley, la porte parole du DoC, ces échappées ne sont pas rares: à cette période de l'année, la curiosité des jeunes phoques les entraine dans des endroits inattendus. Comme ce pub, par exemple.

Elle s'est empressée de saluer le comportement du personnel du bar, qui a «fait un excellent travail en assurant la sécurité du phoque» jusqu'à l'arrivée des gardes forestiers. Fern a été relâché sur une île voisine, en bonne santé.

Le bébé phoque s'est envolé vers de nouvelles aventures palpitantes. Image: dr

(svp)