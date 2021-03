Le blocage du canal de Suez perturbe le trafic maritime

La reprise du traffic à travers le canal de Suez, ce ne sera pas pour tout de suite. La taille du porte-conteneurs qui s'y est échoué complique les opérations de dégagement.

Le porte-conteneurs Ever Given bloque le canal de Suez depuis mercredi. Experts et autorités sont à l'oeuvre pour libérer cette route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie. Sans succès, pour l'heure.

Il faut dire que la taille du navire complique considérablement les opérations de sauvetage. L'Ever Given pèse plus de 220 000 tonnes et mesure 400 mètres de long: il est presque aussi long que l'Empire State Building. L'un des experts désignés pour dégager le bateau résume la situation ainsi:

Depuis …