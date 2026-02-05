larges éclaircies-1°
L'Arabie saoudite va délivrer des passeports pour les chameaux

L’Arabie saoudite lance des passeports officiels pour ses chameaux.
Les chameaux saoudiens officiellement identifiés par l’Etat.Image: Shutterstock

Les chameaux saoudiens entrent dans l’ère administrative

Le gouvernement saoudien veut créer une base de données nationale pour ses 2,2 millions de chameaux, pilier économique et culturel.
05.02.2026, 06:5905.02.2026, 06:59

L'Arabie saoudite a annoncé son intention de délivrer des passeports pour les millions de chameaux présents dans le royaume. Elle estime qu'une base de données permettra d'améliorer la gestion des troupeaux.

Le ministère saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture a promis que cette initiative renforcerait «la productivité et l'efficacité» dans le secteur et constituerait «une base de données de référence fiable».

Le ministère de l&#039;Environnement d&#039;Arabie saoudite a annoncé la mise en place de passeports pour plus de 2 millions de chameaux.
Le passeport en question.Image: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT SAOUDIEN

Dans sa publication, mardi sur les réseaux sociaux, le ministère a également diffusé une photographie du document en question: un passeport vert estampillé des armoiries du pays et orné d'une image dorée d'un chameau.

Selon la chaîne gouvernementale Al-Ekhbariya, les passeports contribueront notamment «à organiser les opérations de ventes» en «réglementant le commerce et le transport, en assurant la documentation officielle, en protégeant les droits des propriétaires et en simplifiant la preuve de propriété».

En 2024, le gouvernement estimait à environ 2,2 millions le nombre de chameaux présents dans le pays. Les camélidés ont très longtemps constitué un moyen de transport vital en Arabie, conférant du prestige à leurs propriétaires et alimentant l'essor du lucratif secteur de l'élevage.

Ils font également l'objet de concours de beauté, organisés lors de festivals annuels, lors desquels des passionnés peuvent dépenser des centaines de milliers de dollars pour les concurrents.

Injections de Botox

Ces dernières années, les organisateurs de concours ont sévi contre les opérations cosmétiques – visant notamment à rendre les lèvres des chameaux plus pendantes et leurs bosses plus harmonieuses, une pratique qui a prospéré malgré de lourdes sanctions, dans un contexte de concurrence acharnée.

En 2021, des dizaines de chameaux avaient été disqualifiés d'un concours de beauté, car ils avaient notamment subi des injections de Botox. (jah/ats)

