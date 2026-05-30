Le premier ministre sortant Robert Abela est donné favori dans les sondages. Keystone

Il y a des élections à Malte ce samedi

Le premier ministre sortant Robert Abela va tenter de conserver son poste. Il mise sur son bilan économique.

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Les Maltais étaient appelés aux urnes samedi pour élire leur parlement. Ce scrutin devrait, selon toute vraisemblance, assurer un quatrième mandat record au gouvernement travailliste, malgré les inquiétudes sur la surconstruction et la corruption dans l'île.

Le dernier sondage du Malta Independent place le Parti travailliste largement en tête avec 49% des intentions de vote, contre 38% pour le Parti nationaliste (PN). Le premier ministre sortant Robert Abela a fait campagne sur le bilan économique de son parti et la promesse de protéger Malte, fortement dépendante des importations, des crises géopolitiques.

Son principal adversaire est l'avocat Alex Borg, le candidat du PN. S'il remportait l'élection, cet ancien lauréat du concours de beauté «Mr World Malta» deviendrait à 30 ans le plus jeune dirigeant du pays.

Situé au large de la Sicile, Malte est le plus petit et le plus densément peuplé des pays de l'Union européenne, avec environ 550 000 habitants vivant sur 316 kilomètres carrés. L'île possède une économie florissante fondée en grande partie sur le tourisme, les jeux en ligne et les services financiers. De nombreux électeurs estiment que sa performance économique prime sur toutes les autres préoccupations.

La population a augmenté de près de 30% en dix ans, principalement sous l'effet de l'arrivée d'étrangers, ce qui a déclenché un boom de la construction, créant des embouteillages et mettant sous pression les services essentiels ainsi que l'environnement.

Mais dans un pays qui importe presque la totalité de son énergie, le coût des factures est le sujet le plus brûlant. Le gouvernement affirme avoir prévu 250 millions d'euros supplémentaires pour d'éventuelles subventions, afin d'amortir les répercussions du conflit au Moyen-Orient, en plus des 150 millions d'euros déjà programmés pour 2026.

Malte, qui dispose de peu de ressources naturelles, est en première ligne face au changement climatique et menacé par la désertification et la sécheresse, mais aucun des deux principaux partis n'en a fait sa priorité.

Selon un rapport du Conseil de l'Europe de 2025, Malte reste nettement à la traîne dans la lutte contre la corruption, mais de nombreux habitants ne souhaitent pas s'exprimer publiquement sur la question. (ats/afp)