On peut voir ces bébés Rockaroni, une première, dans la série documentaire Secrets of the penguins. Image: National Geographic/Youtube

Une évolution unique de manchots a été captée par les caméras

Des poussins manchots hybrides ont été filmés pour la toute première fois. Il s'agit peut-être de la naissance d'une nouvelle espèce.

Plus de «International»

Une nouvelle espèce va-t-elle voir le jour? Dans le documentaire de National Geographic Secrets of the penguins, le chercheur argentin spécialiste de cet animal, Pablo Borboroglu, a filmé pour la première fois des manchots hybrides sur la côte patagonienne, en Argentine. Appelés Rockaroni, ces poussins sont issus d'un croisement exceptionnel entre des Gorfou sauteurs et des Gorfou doré.

Une femelle Gorfou sauteur de ce type est la mère de ce couple unique. Image: Shutterstock

Des manchots hybrides nés sur la côte patagonienne, en Argentine. Image: national geographic

Leur nom est un mot-valise issu de la combinaison des noms anglais des espèces des parents. Le Rockhopper (Eudyptes chrysocome) et Macaroni penguin (Eudyptes chrysolophus) ont ainsi donné des petits Rockaronis observés pour la première fois de l'histoire.

Dans un entretien avec le magazine People, Pablo Borboroglu explique à quel point les manchots hybrides constituent une rareté:

«Lorsque deux espèces différentes se reproduisent, les chances d'éclosion des œufs et de survie des poussins sont extrêmement faibles. C'est pourquoi cette découverte est vraiment remarquable.»

Le Gorfou doré, ou macaroni, est le père des petits Rockaronis. Image: Shutterstock

L'évolution est en marche

Cet accouplement qui concerne «un couple sur un million», selon Pablo Borboroglu, est composé d'une mère Gorfou sauteur et d'un père Gorfou doré. Selon le chercheur et vidéaste animalier, leur rencontre pourrait être la conséquence d'un manque de partenaires compatibles.

Mais il est également possible que les manchots maccaroni, plus grands et plus bruyants, soient particulièrement attractifs et énergique pour une femelle sauteuse. Quelle que soit la raison qui a conduit à ces naissances exceptionnelles, Pablo Borboroglu s'est montré très impressionné. Dans la vidéo de National Geographic, il dit:

«C'est un privilège rare de pouvoir assister à l'évolution en temps réel» Pablo Borboroglu

Le chercheur est toutefois particulièrement préoccupé par les défis auxquels sont confrontés les parents et leur progéniture.

Découvrez des extraits de la vidéo: Vidéo: YouTube/National Geographic

En effet, il y a des différences de comportement de reproduction et d'habitat entre les deux espèces. Les poussins hybrides ont, par exemple, un plus grand besoin de plus de nourriture, ce qui représente une charge supplémentaire pour un parent manchot sauteur, plus petit, explique Pablo Borboroglu. Il n'est ainsi pas du tout garanti que les hybrides donnent un jour naissance à une espèce à part entière, ceci même si les animaux présentent certains «avantages évolutifs» à l'âge adulte.

Sortie lundi, la série documentaire Les secrets des manchots revient sur les idées reçues concernant ces animaux si attachants. Avec Blake Lively comme narratrice, la mini-série est visible notamment sur Disney+. Grâce à ces belles images, on pardonne aux Américains de ne pas faire la différence entre pingouins et manchots. (les)

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi