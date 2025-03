«J'ai entendu des trucs très intimes»: Apple espionnait ses clients

En février 2025, la boîte californienne a accepté de payer 95 millions de dollars pour stopper les poursuites des consommateurs américains , mais s'est toujours défendue de «tout acte répréhensible et toute responsabilité présumés». (svp)

Face au tollé occasionné, un communiqué avait été diffusé par le géant, assurant désormais qu'Apple «ne conserve plus aucun enregistrement audio des interactions avec Siri et continue à utiliser des transcriptions générées par ordinateur pour améliorer les performances».

La Suisse, elle, était également ciblée par ces pratiques, comme le souligne la RTS. Apple a engagé des locuteurs suisses de langue maternelle «romande» et «alémanique» pour effectuer cette tâche.

«Ces entreprises se comportent comme si elles étaient au-dessus de la loi. Et cela donne des idées à des hommes politiques»

Il précise avoir écouté plus de 46 000 messages d'une durée moyenne de 15 à 30 secondes. De quoi lui permettre d'entendre «des choses extrêmement intimes, des données à caractère sensible». Il cite en exemple, au micro de la RTS:

«Mon travail consistait à écouter 1300 enregistrements par jour et à corriger la transcription qui en était faite»

Thomas Le Bonniec dénonce les méthodes d'Apple pour nous écouter à notre insu. Le Français est d'ailleurs le lanceur d'alerte à l'origine d'une plainte de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), déposée contre X. Elle comporte des accusations pour «violation de la vie privée et collecte illégale de données sans le consentement des utilisateurs» .

Un ex-employé d'un sous-traitant d'Apple, basé en Irlande, assure avoir écouté plus de 46 000 messages via l'assistant vocal Siri en 2019.

