Ne faites plus jamais ça avec votre iPhone

Pour faire sécher son smartphone mouillé, nous l'avons tous déjà mis dans du riz. Mais Apple le déconseille fortement et voici pourquoi.

Steve Haak / t-online

On a tous déjà connu cette mésaventure: un brin d'inattention et plouf, l'iPhone tombe dans l'eau. Si les modèles récents, iPhone XR et au-delà, sont étanches, les modèles plus vieux ne sont pas fait pour y résister. Si votre premier réflexe est de placer votre smartphone dans un pot de riz censé aspirer l'humidité, vous devrez trouver une autre solution.

Apple dit non

En effet, Apple, fabricant de l'appareil, a fortement déconseillé cette méthode. Sur son site internet, le géant américain demande de ne «plus mettre l'iPhone dans le riz» car l'appareil pourrait être endommagé par les petits grains qui risquent de pénétrer à l'intérieur du smartphone.

Un avis partagé par les experts qui eux aussi déclarent depuis longtemps que placer les appareils mouillés dans le riz n'est pas la bonne méthode pour faire sécher l'appareil. Comme l'explique USA Today, la poussière et l'amidon peuvent s'infiltrer dans le boîtier et ainsi endommager le smartphone. En outre, le processus de séchage prend plus de temps que si le smartphone était simplement posé sur une surface.

Dans son communiqué, Apple déconseille également d'autres méthodes pour sécher un iPhone mouillé, par exemple avec l'utilisation du sèche-cheveux.

«Ne séchez pas l'iPhone à l'aide d'une source de chaleur externe ou d'un jet d'air» Apple

Autre méthode courante, fortement déconseillée: l'utilisation de coton-tige, papiers ou cure-dent pour nettoyer le port Lightning ou USB-C de l'appareil.

Mais alors, comment faire sécher son iPhone?

Apple conseille plutôt à ses utilisateurs de taper doucement l'iPhone mouillé avec le port d'alimentation orienté vers le bas, laissant ainsi l'eau s'échapper. Le téléphone devrait ensuite être placé dans un endroit où un léger courant d'air circule. Après au moins 30 minutes, l'utilisateur peut recharger le téléphone avec un câble Lightning ou USB-C.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder