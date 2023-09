L'iPhone 15 a déjà un problème

Les iPhone 15 montrent-ils déjà leurs premiers défauts? Selon plusieurs utilisateurs, le nouveau joyau d'Apple présente des problèmes de surchauffe.

Laura Helbig / t-online

L'iPhone 15 n'est sur le marché que depuis quelques jours, et déjà les premiers problèmes sont signalés. Le site spécialisé 9to5Mac rapporte que tous les modèles 15 présentent des problèmes de surchauffe.

«Les mesures effectuées à l'aide d'une caméra infrarouge montrent des températures atteignant 47°C» 9to5Mac

Certains utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux que leur iPhone devient si chaud qu'il est impossible de le tenir sans étui. Pour certains, le problème survient lorsque les smartphones sont chargés via un câble, pour d'autres, il semble que ce soit également le cas lors d'une utilisation normale.

La surchauffe se produit surtout lors du chargement

Selon 9to5Mac, la barre latérale gauche et une partie de la face arrière gauche seraient particulièrement chaudes. C'est là que la «logic board» (la carte mère sur laquelle se trouve par exemple le processeur) est installée.

Le site signale également que le problème survient surtout pendant le chargement lorsque le niveau de la batterie se situe entre 25 et 60%. A partir de 70%, l'appareil se refroidirait de nouveau.

Il convient de noter qu'il est tout à fait normal qu'un smartphone chauffe dans certaines conditions, par exemple lorsque la température est élevée ou que l'on utilise une application très gourmande en énergie. Il est également connu que les iPhone peuvent chauffer, en particulier lors de la configuration initiale, par exemple lorsque l'on importe des données de l'ancien téléphone ou que l'on télécharge de nombreuses applications en même temps.

Pas une nouveauté

Selon les informations disponibles, la surchauffe des nouveaux modèles va bien au-delà de la phase d'installation. On a d'abord supposé que la raison possible était la nouvelle puce A17 Pro, qui a été intégrée dans les modèles Pro. Toutefois, les modèles de base sont également concernés, et ils utilisent une autre puce.

Apple ne s'est pas encore exprimé sur ce prétendu problème. Le portail technique t3n explique que presque tous les modèles d'iPhone font l'objet de plaintes concernant la surchauffe dans les forums Apple. Ce phénomène n'est pas non plus inconnu pour les smartphones Android.