La foire préférée des riches et célèbres a une nouvelle destination

200 éléphants et Rihanna: Ils ont claqué 150 millions pour leur «prémariage»

Fondée en 1970 par trois marchands d'art, dont Ernst Beyeler, la foire d'art contemporain Art Basel, réunit durant plusieurs jours des galeristes, collectionneurs et artistes confirmés ou étoiles montantes du monde entier. Le rendez-vous se décline déjà à Bâle, Miami, Hong Kong et à Paris. (mbr/ats)

La première édition de Art Basel Qatar se tiendra le 26 février prochain au centre culturel M7, ainsi que dans le Doha Design District au coeur du quartier très prisé de Msheireb Downtown, écrit mardi l'organisateur bâlois de foires et événements dans un communiqué.

Ce nouveau rendez-vous vise à présenter des galeries et acteurs de la scène artistique du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud.

Plus de «International»

Après Bâle, Miami, Hong Kong et Paris, la foire Art Basel, organisée par MCH Group, prendra ses quartiers pour la première fois à Doha, fin février 2026.

Les plus lus

Israël a lancé sa nouvelle offensive sur Gaza: le point en 5 questions



Depuis plusieurs jours, l’aviation israélienne pilonne des cibles dans la bande de Gaza. Désormais, des troupes terrestres avancent dans le nord et le sud du territoire. Que cherche à obtenir Israël, et où en sont les négociations de paix?

Tandis qu’Israël et le Hamas poursuivent leurs négociations au Qatar, l’armée israélienne, appuyée par de lourds bombardements aériens, a lancé une offensive terrestre attendue depuis plusieurs jours dans la bande de Gaza. L’armée a indiqué dimanche que ses troupes avançaient dans plusieurs zones du territoire. Selon les autorités sanitaires gérées par le Hamas, plus de cent personnes auraient été tuées par des frappes aériennes et d’artillerie d'ici à la mi-journée.