Voici le pays qui a le plus de jours fériés

Malgré une histoire sanglante, la pauvreté et des luttes pour la démocratie, le Cambodge compte plus de jours fériés que la Suisse. Et plus que n'importe où ailleurs dans le monde.

Markus Abrahamczyk / t-online

Un article de

Avec 28 jours fériés payés par an, le Cambodge détient le record mondial, suivi du Sri Lanka avec 25 jours, puis de l'Inde et du Kazakhstan, qui en comptent 21 chacun. À titre de comparaison, en Suisse, le nombre de jours fériés varie d'un canton à l'autre: si certains n'en comptent que neuf, comme Appenzell Rhodes-Intérieures ou Genève, Fribourg en revanche en compte treize.

Et il y a quelque temps, un autre jour férié a été introduit au Cambodge: le «National Day of Remembrance», le 20 mai, en mémoire des millions de victimes du régime des Khmers rouges dans les années 1970. Le nombre élevé de jours fériés résulte du mélange de socialisme, de bouddhisme et de loyauté envers le roi qui caractérise le pays. La quasi-totalité de la population – 97% – est bouddhiste, ce qui donne lieu à un grand nombre de jours fériés religieux.

Des critiques subsistent

En plus des événements religieux, des événements historiques comme l'indépendance de la France et la fin du régime des Khmers rouges sont célébrés. Le jour de la mort de l'ancien roi, l'anniversaire de sa femme et le jour de son couronnement sont également des jours fériés. Des jours internationaux comme la Journée internationale des femmes (8 mars), la Journée internationale de l'enfance (1er juin) et la Journée des droits de l'homme (10 décembre) sont également fériés.

Ces jours de congé sont souvent utilisés pour rendre visite à la famille ou pour aller à la mer, surtout autour du Nouvel An cambodgien à la mi-avril, lorsque trois jours fériés se transforment pratiquement en deux semaines de vacances.

Malgré la joie suscitée par les nombreux jours de congé, il y a aussi des critiques, surtout de la part des entreprises. Les experts voient dans le nombre élevé de jours fériés un désavantage concurrentiel, surtout pour l'industrie textile. En principe, un plus grand nombre de jours fériés entraîne une hausse des coûts salariaux et une baisse des bénéfices, ce qui pèse particulièrement lourd dans un pays dont le produit intérieur brut par habitant ne s'élève qu'à environ 1600 dollars US (157e rang mondial).

Traduit et adapté par Noëline Flippe