Un passager forme un cœur dans un bus transportant des voyageurs du MV Hondius vers l’aéroport de Tenerife-Sud, après une escale perturbée par une épidémie de hantavirus. Keystone

L’UE renforce l’échange d’informations pour lutter contre l’hantavirus

Un renforcement de l’échange d’informations entre les 27 États membres de l’Union européenne a été décidé afin de mieux coordonner la lutte contre l’hantavirus, a annoncé jeudi la présidence chypriote du Conseil de l’UE.

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L'Union européenne a décidé de renforcer son mécanisme d'échange d'informations entre les 27 pour mieux lutter contre l'hantavirus. C'est ce qu'a annoncé jeudi la présidence chypriote du Conseil de l'UE.

L'activation de ce dispositif «facilitera l'échange d'informations entre les États membres et les institutions de l'UE, et servira de plateforme rassemblant toutes les informations pertinentes ainsi que l'ensemble des actions en cours», a indiqué la présidence chypriote dans un communiqué.

La France avait réclamé mardi une «coordination plus étroite» des protocoles sanitaires mis en place dans les pays de l'Union européenne pour lutter contre l'hantavirus.

Selon les données disponibles à ce jour, l'UE considère toutefois que le risque pour la population générale en Europe «est très faible», a ajouté la présidence chypriote, en raison notamment «des mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections». Le fait que l'hantivirus ne se transmet pas facilement d'une personne à l'autre est une autre raison, a-t-elle ajouté.

Des échanges d'informations et une coordination sont déjà menés au sein de l'UE, notamment au niveau des protections civiles, selon ce communiqué.

Chypre assure jusqu'au 30 juin la présidence semestrielle du Conseil des ministres de l'UE. (tib/ats)