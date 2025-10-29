assez ensoleillé12°
Un bateau de croisière oublie une femme sur une île: elle meurt

Lizard Island se trouve à environ 250 km au nord de Cairns, en Australie.
Lizard Island se trouve à environ 250 km au nord de Cairns, en Australie.

Ce qui devait être une excursion charmante s'est transformé en drame mortel. Une dame de 80 ans a été abandonnée sur une île en Australie.
29.10.2025

Les autorités australiennes ont ouvert une enquête après la découverte du corps d’une femme de 80 ans. Selon la BBC, elle aurait été laissée sur une île au large de la Grande Barrière de corail par le navire de croisière sur lequel elle voyageait.

Samedi, la femme participait à une excursion sur Lizard Island, une île située à environ 250 kilomètres au nord de Cairns, en compagnie d’autres passagers du Coral Adventurer, un bateau de croisière. A un moment donné, elle se serait écartée du groupe pour faire une pause.

Le navire repart sans elle

Mais le drame s’est joué au coucher du soleil: le navire a quitté l’île sans elle. Ce n’est que plusieurs heures plus tard, quand l’équipage a réalisé son absence, que le bateau a fait demi-tour. Malheureusement, le lendemain matin, le corps de la femme a été retrouvé lors d’une vaste opération de recherche.

Lizard Island
Voici le navire en question.image: coral Expeditions/Facebook

Enquête en cours pour cette «situation tragique»

L’Australian Maritime Safety Authority (AMSA) – l’autorité australienne chargée de la sécurité maritime – a annoncé qu’elle menait une enquête sur les circonstances du drame. Elle prévoit de rencontrer l’équipage du Coral Adventurer dans la semaine à Darwin, dans le nord du pays.

Des hackers révèlent un secret que les croisiéristes préfèrent «étouffer»

Un porte-parole de l’AMSA a précisé que l’agence avait été alertée par le capitaine du navire samedi soir, vers 21h, heure locale (soit 05h GMT vendredi), concernant la disparition de la passagère.

L’AMSA a ajouté qu’elle collaborait avec d’autres autorités compétentes pour faire la lumière sur l’incident, rappelant que la sécurité des passagers et de l’équipage à bord des navires commerciaux reste une priorité absolue.

Mark Fifield, directeur général de Coral Expeditions, la compagnie exploitant le navire, a déclaré que son équipe avait contacté la famille de la défunte et lui apportait actuellement son soutien dans cette «situation tragique».

