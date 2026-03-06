Le mémorial dédié aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Keystone

Crans-Montana: une délégation française s'est rendue à Berne

Le groupe était également de passage en Valais. Les rencontres concernaient notamment les aides aux victimes.

Une délégation française est de passage en Valais et à Berne vendredi et samedi en lien avec le drame de Crans-Montana. Diverses rencontres sont prévues, notamment pour évoquer les aides financières aux victimes.

Confirmant à Keystone-ATS une information de la NZZ, les autorités valaisannes indiquent:

«L'objectif est d'échanger sur les différents dispositifs mis en place par le canton du Valais, afin de soutenir et aider les victimes et leurs proches»

Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, est accompagné par différents responsables et spécialistes de l'administration cantonale. Côté français, les deux coordinateurs pour les victimes françaises de Crans-Montana, l'ambassadrice française et la consule honoraire étaient également attendus.

L'Etat du Valais précise qu'il s'agit d'une «rencontre technique», et sans la présence de représentants de la justice. Il explique:

«Il s'agit de permettre aux coordonnateurs d'acquérir un très bon niveau de connaissances sur les dispositifs existants et à venir, afin d'accompagner les familles françaises dans les différentes démarches.»

Pour mémoire, l'Etat du Valais a versé une aide d'urgence de 10 000 francs pour chaque personne hospitalisée ou famille touchée par l'incendie. Il est aussi notamment à l'origine de la Fondation Beloved, à laquelle il prévoit d'attribuer 10 millions de francs ainsi qu'un million pour le capital initial. Le Grand Conseil doit se prononcer lundi sur ce dossier.

Une visite à Berne a eu lieu

Outre le Valais, la délégation française était attendue vendredi à Berne pour un entretien avec le directeur de l'Office fédéral de la justice (OFJ), Michael Schöll. L'objectif de la rencontre consiste à présenter les différentes propositions du Conseil fédéral, notamment concernant l'aide financière prévue pour les victimes et l'organisation d'une future table ronde pour convenir d'accords à l'amiable.

Les «principes du système juridique suisse» seront aussi présentés à la délégation française, précise l'OFJ, contacté par Keystone-ATS.

La délégation française restera samedi à Berne, cette fois-ci pour un événement organisé par l'Etat français pour les victimes de l'incendie. Il aura lieu à l'ambassade de France.

Michael Schöll présentera à nouveau les mesures du Conseil fédéral. «Il sera notamment important d'expliquer que ces propositions sont actuellement examinées par le Parlement et que les prestations de soutien n'ont donc pas encore été décidées», souligne l'OFJ.

Le Conseil des Etats a donné mercredi son accord à une contribution de solidarité unique de 50 000 francs aux blessés et aux proches des personnes décédées. Les sénateurs ont aussi soutenu sur le principe l'organisation d'une table ronde, mais pas encore validé les 20 millions de francs correspondants. Le dossier sera lundi entre les mains du Conseil national.

A noter que les victimes qui ne seront pas présentes samedi à Berne pourront participer à une deuxième rencontre, programmée celle-ci mardi à Paris. Le directeur de l'OFJ ne sera pas présent, mais son rôle sera assumé par un représentant de l'ambassade de Suisse à Paris.

Sur les 41 personnes décédées suite au drame de Crans-Montana, neuf sont de nationalité française. Le pays compte aussi une vingtaine de blessés (115 en tout). (sda/ats)