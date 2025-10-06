ciel couvert
Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

epa12433963 Police arrive at the scene of a shooting in Croydon Park in Sydney, Australia, 06 October 2025. A man is in a hospital under police guard as investigators probe a motive for a shooting on ...
L'homme a tiré près entre 50 et 100 fois dans une rue très fréquentée de Sydney.Keystone

Un homme ouvre le feu dans une rue de Sydney

Un tireur a semé la panique en ouvrant le feu à plusieurs dizaines de reprises dimanche soir dans une rue commerçante très fréquentée de Sydney, avant d'être interpellé, a indiqué lundi la police australienne. Seize personnes ont été blessées.
06.10.2025, 06:1406.10.2025, 06:50

Un homme a ouvert le feu dimanche dans une rue très fréquentée de Sydney, avant d'être interpellé, a annoncé la police australienne. Seize personnes ont été blessées, principalement par des éclats.

Le tireur présumé «tirait sans discernement sur les véhicules qui passaient, y compris des véhicules de police», a déclaré la police.

Stephen Parry, commissaire de police par intérim de Nouvelle-Galles du Sud, a indiqué:

«Il pourrait y avoir eu entre 50 et 100 coups de feu»
epaselect epa12433923 Police investigate the scene of a shooting in Croydon Park in Sydney, Australia, 06 October 2025. A man is in a hospital under police guard as investigators probe a motive for a ...
Keystone

«C'était la panique. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas compris ce qui se passait», a indiqué Joe Azar, employé de bureau, qui travaillait à proximité lorsqu'il a entendu ce qu'il pensait être au départ des feux d'artifice ou des pierres lancées contre les fenêtres. «Le pare-brise d'une voiture a explosé, puis la vitre de l'arrêt de bus s'est brisée», a-t-il raconté au journal The Sydney Morning Herald.

Deux heures plus tard, la police a arrêté un homme de 60 ans, soupçonné d'être le tireur, dans un appartement. Il a été transporté à l'hôpital et soigné pour des blessures subies lors de son arrestation.

Un homme s'est présenté à l'hôpital avec une blessure par balle à la suite de l'incident et se trouve dans un état «grave», selon la police. Les autres personnes ont été soignées pour des blessures causées par des éclats, notamment de verre, et plusieurs ont été transportées à l'hôpital.

Les fusillades de masse sont relativement rares en Australie. Les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites depuis la fusillade de masse de 1996 à Port Arthur, en Tasmanie, au cours de laquelle un tireur isolé a tué 35 personnes. (sda/ats/afp/svp)

L’article