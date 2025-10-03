larges éclaircies10°
Voici où se trouve le meilleur petit pâté vaudois du monde

Le vainqueur du cinquième championnat du petit pâté vaudois est fribourgeois: la boucherie Chez Grég, à Semsales.
Le canton de Vaud n'a plus l'apanage du petit pâté vaudois, cette bouchée de pâte brisée garnie à la viande qui se mange à toute heure du jour et de la nuit.image: watson/migros

Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver

Tremblement de terre dans le monde de la gastronomie suisse! Le meilleur «petit pâté vaudois»... se cache dans le canton de Fribourg.
03.10.2025, 20:5803.10.2025, 20:58

C'est ce qui s'appelle un camouflet. Un affront. Une gifle. Que dis-je? Un sacrilège! Comme le révèle le quotidien 24 Heures ce jeudi, le canton de Vaud n'a plus l'apanage du petit pâté vaudois. Au terme du cinquième «championnat du monde du pâté vaudois» organisé le 20 septembre à Aigle, qui récompense le meilleur spécimen de bouchée de pâte brisée farcie à la viande, c'est un Fribourgeois qui a remporté la médaille d'or.

Les jurys ont pu comparer des centaines de petits pâtés vaudois.
Les jurys ont pu comparer des centaines de petits pâtés vaudois.image: la Semaine suisse du goût

Après qu'un fromager neuchâtelois ait remporté le titre de champion du monde du gruyère, voilà une nouvelle qui devrait donner un peu de baume au coeur des Fribourgeois.

Le Romand élu meilleur fromager du monde est un Haut-Savoyard: rencontre

La boucherie «Chez Grég», à Semsales

Le verdict (ou plutôt, le couperet) du jury est tombé ce mercredi, à la bien nommée Pinte Vaudoise de Pully, dans le cadre du traditionnel ressat de la Confrérie de la charcuterie artisanale. Le vainqueur? La boucherie «Chez Grég», à Semsales, dans le district de la Veveyse. Lequel s'est distingué par:

«Un pâté très bien exécuté, régulier et parfaitement équilibré»
Les compliments adressés au vainqueur, le pâté de «Chez Grég», à Semsales

L'honneur des Vaudois n'est pas complètement perdu, puisque ce sont deux boucheries cantonales qui complètent le podium: l'une à Nyon (La Maison Jemmely) et l'autre à Etagnières (Le Petit Encas), qui se placent en deuxième et troisième position.

La Semaine du Goût suisse crie à l'arnaque: «C’est un scandale!»

Si l'on peut dégoter des recettes de pâtés cylindriques dans de livres de cuisine suisses depuis les années 1800, la spécialité du petit pâté de viande «vaudois» est plus attestée à partir du 20ᵉ siècle. Aujourd'hui, chaque année, il se fabrique environ 5 millions de petits pâtés vaudois en Suisse. (mbr)

Berne envisage de restreindre drastiquement la vitesse maximale sur les autoroutes.
En 2024, les automobilistes ont passé près de 55 500 heures coincés dans les bouchons en Suisse. Un nouveau record. Depuis 2019, le temps passé dans les embouteillages sur les routes suisses a doublé.
L’article