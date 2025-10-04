pluie modérée19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: La Nati veut piquer Lucas Ferreira (Lucerne) au Portugal

La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Lucas Ferreira est convoité par l'Association suisse de football.image: shutterstock/Freshfocus

La Nati veut piquer un joyau au Portugal

A 18 ans, Lucas Ferreira fait le bonheur du FC Lucerne, qui affronte Sion ce samedi à 18h. En plein processus de naturalisation, le jeune talent portugais suscite un vif intérêt du côté de l’Association suisse de football (ASF), tandis que les U20 du Portugal lui offrent désormais du temps de jeu.
04.10.2025, 15:5404.10.2025, 15:54
Raphael Gutzwiller / ch media

Du pied gauche, Lucas Ferreira expédie le ballon sous la latte et offre la victoire au FC Lucerne à Bâle. Cette scène, qui a marqué les esprits dimanche dernier, témoigne du talent et du sang-froid du jeune joueur, qui en est déjà à quatre buts cette saison en sept rencontres de Super League. Mieux encore: comme il n’a jamais disputé un match en entier, il marque en moyenne toutes les 83 minutes.

Et dire que cet été, la révélation du FC Lucerne n’était même pas prévue dans l’effectif professionnel. Ferreira était parti à Malte avec un coéquipier quand il a soudainement été appelé en stage avec la première équipe, pour pallier à de nombreuses blessures. «En fait, j’étais moi-même touché, j’avais mal au coccyx. Mais je m’en fichais, j’ai pris le premier avion pour rentrer», raconte Ferreira. Titularisé lors du match d’ouverture face à GC, il a donné la victoire au FCL et est depuis devenu indispensable à l’équipe.

L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine

L’ASF a déjà pris contact

Brillant à Lucerne, Lucas Ferreira a récemment attiré l’attention de la Fédération portugaise de football. Agé de 18 ans, il a quitté son pays natal avec sa famille quand il n'avait que deux ans, pour s’installer à Steinhausen, dans le canton de Zoug. A ce jour, il ne possède que le passeport portugais, ce qui explique pourquoi, depuis septembre, il évolue avec l’équipe nationale portugaise des moins de 20 ans.

Son grand idole est Cristiano Ronaldo, et bien sûr, il rêve de jouer un jour avec lui pour le Portugal. «Quand j’ai eu l’honneur de chanter cet hymne, j’ai eu la chair de poule. J’en ressens encore les frissons rien qu’en en parlant. C’est un sentiment extraordinaire de représenter son pays», confie Ferreira.

Cependant, tout comme son coéquipier Adrian Bajrami, qui a décliné l’Albanie, avant d'être convoqué jeudi par Murat Yakin, un changement de nationalité sportive est possible. L’Association suisse de football a déjà pris contact avec Ferreira, qui est actuellement en pleine procédure de naturalisation en Suisse. «J’ai grandi ici et je m’y sens bien. C’est pourquoi, en toute honnêteté, je serais heureux d’obtenir le passeport suisse», explique-t-il. Interrogé sur la possibilité de jouer pour la Suisse, Ferreira répond: «Je ne l’exclus pas. Mais pour l’instant, mon attention est entièrement portée sur le FC Lucerne et non sur la sélection».

Lucas Ferreira, révélation du FCL, a intégré les U20 du Portugal.
Lucas Ferreira, révélation du FCL, a intégré les U20 du Portugal.image: Manuela Jans-Koch

Il est encore tôt pour envisager une sélection avec la Nati, tout comme avec l’équipe A du Portugal. Il n'empêche que les qualités du jeune homme de 18 ans font déjà beaucoup rêver: techniquement doué, capable de frapper au but des deux pieds, il se démarque également par sa grande rapidité.

Durant sa jeunesse, Ferreira a cependant rencontré des difficultés, car il n’était pas aussi développé physiquement que ses camarades du même âge. Il a donc été rétrogradé d’une catégorie à trois reprises au sein des équipes jeunes du FC Lucerne. «Ça a été très difficile pour moi», confie-t-il aujourd’hui. «Mais j’ai continué à me battre pour mon rêve.»

Le joueur, dont le grand-père a évolué en deuxième division portugaise, est désormais en pleine ascension. Il savoure chaque instant: «La sensation d’entrer dans le stade, d’entendre les supporters, c’est pour moi inestimable». C’est aussi pour cette raison qu’il se comporte en véritable showman et célèbre ses buts de manière originale. Comme à Bâle, dimanche dernier, où il a enchaîné pas moins de cinq gestes différents.

Plus d'articles sur le sport
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
de rainer sommerhalder, etienne wuillemin
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
de Daniel Wyrsch
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
de Etienne Wuillemin
Cet objet doit disparaître des stades!
1
Cet objet doit disparaître des stades!
de Yoann Graber
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
de Jannik Sauer
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
de Rainer Sommerhalder
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
de Romuald Cachod
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
de Julien Caloz
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
de Fabian Geissberger
Ambri défie la logique avant un derby explosif
Ambri défie la logique avant un derby explosif
de Klaus Zaugg
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
de Romuald Cachod
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
de Yoann Graber
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
1
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
2
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
1
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Des faux tournages réalisés par IA ont bernés les internautes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
3
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
A 18 ans, Lucas Ferreira fait le bonheur du FC Lucerne, qui affronte Sion ce samedi à 18h. En plein processus de naturalisation, le jeune talent portugais suscite un vif intérêt du côté de l’Association suisse de football (ASF), tandis que les U20 du Portugal lui offrent désormais du temps de jeu.
Du pied gauche, Lucas Ferreira expédie le ballon sous la latte et offre la victoire au FC Lucerne à Bâle. Cette scène, qui a marqué les esprits dimanche dernier, témoigne du talent et du sang-froid du jeune joueur, qui en est déjà à quatre buts cette saison en sept rencontres de Super League. Mieux encore: comme il n’a jamais disputé un match en entier, il marque en moyenne toutes les 83 minutes.
L’article