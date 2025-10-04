Lucas Ferreira est convoité par l'Association suisse de football. image: shutterstock/Freshfocus

La Nati veut piquer un joyau au Portugal

A 18 ans, Lucas Ferreira fait le bonheur du FC Lucerne, qui affronte Sion ce samedi à 18h. En plein processus de naturalisation, le jeune talent portugais suscite un vif intérêt du côté de l’Association suisse de football (ASF), tandis que les U20 du Portugal lui offrent désormais du temps de jeu.

Raphael Gutzwiller / ch media

Du pied gauche, Lucas Ferreira expédie le ballon sous la latte et offre la victoire au FC Lucerne à Bâle. Cette scène, qui a marqué les esprits dimanche dernier, témoigne du talent et du sang-froid du jeune joueur, qui en est déjà à quatre buts cette saison en sept rencontres de Super League. Mieux encore: comme il n’a jamais disputé un match en entier, il marque en moyenne toutes les 83 minutes.

Et dire que cet été, la révélation du FC Lucerne n’était même pas prévue dans l’effectif professionnel. Ferreira était parti à Malte avec un coéquipier quand il a soudainement été appelé en stage avec la première équipe, pour pallier à de nombreuses blessures. «En fait, j’étais moi-même touché, j’avais mal au coccyx. Mais je m’en fichais, j’ai pris le premier avion pour rentrer», raconte Ferreira. Titularisé lors du match d’ouverture face à GC, il a donné la victoire au FCL et est depuis devenu indispensable à l’équipe.

L’ASF a déjà pris contact

Brillant à Lucerne, Lucas Ferreira a récemment attiré l’attention de la Fédération portugaise de football. Agé de 18 ans, il a quitté son pays natal avec sa famille quand il n'avait que deux ans, pour s’installer à Steinhausen, dans le canton de Zoug. A ce jour, il ne possède que le passeport portugais, ce qui explique pourquoi, depuis septembre, il évolue avec l’équipe nationale portugaise des moins de 20 ans.

Son grand idole est Cristiano Ronaldo, et bien sûr, il rêve de jouer un jour avec lui pour le Portugal. «Quand j’ai eu l’honneur de chanter cet hymne, j’ai eu la chair de poule. J’en ressens encore les frissons rien qu’en en parlant. C’est un sentiment extraordinaire de représenter son pays», confie Ferreira.

Cependant, tout comme son coéquipier Adrian Bajrami, qui a décliné l’Albanie, avant d'être convoqué jeudi par Murat Yakin, un changement de nationalité sportive est possible. L’Association suisse de football a déjà pris contact avec Ferreira, qui est actuellement en pleine procédure de naturalisation en Suisse. «J’ai grandi ici et je m’y sens bien. C’est pourquoi, en toute honnêteté, je serais heureux d’obtenir le passeport suisse», explique-t-il. Interrogé sur la possibilité de jouer pour la Suisse, Ferreira répond: «Je ne l’exclus pas. Mais pour l’instant, mon attention est entièrement portée sur le FC Lucerne et non sur la sélection».

Lucas Ferreira, révélation du FCL, a intégré les U20 du Portugal. image: Manuela Jans-Koch

Il est encore tôt pour envisager une sélection avec la Nati, tout comme avec l’équipe A du Portugal. Il n'empêche que les qualités du jeune homme de 18 ans font déjà beaucoup rêver: techniquement doué, capable de frapper au but des deux pieds, il se démarque également par sa grande rapidité.

Durant sa jeunesse, Ferreira a cependant rencontré des difficultés, car il n’était pas aussi développé physiquement que ses camarades du même âge. Il a donc été rétrogradé d’une catégorie à trois reprises au sein des équipes jeunes du FC Lucerne. «Ça a été très difficile pour moi», confie-t-il aujourd’hui. «Mais j’ai continué à me battre pour mon rêve.»

Le joueur, dont le grand-père a évolué en deuxième division portugaise, est désormais en pleine ascension. Il savoure chaque instant: «La sensation d’entrer dans le stade, d’entendre les supporters, c’est pour moi inestimable». C’est aussi pour cette raison qu’il se comporte en véritable showman et célèbre ses buts de manière originale. Comme à Bâle, dimanche dernier, où il a enchaîné pas moins de cinq gestes différents.