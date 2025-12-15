On sait qui est le héros qui s'est jeté sur un tireur à Sydney

Un commerçant de 43 ans a arraché son arme à l’un des tueurs. Un acte de courage qu'il a payé au prix fort.

Au milieu de l’horreur de Bondi Beach, un geste héroïque redonne un peu d’espoir. Peu après l’attaque, une vidéo a commencé à circuler: on y voit un homme en t-shirt blanc s’approcher d’un des tireurs, malgré les sirènes hurlantes, l’affronter brièvement et lui arracher son arme.

On sait désormais qui il est. Dimanche soir à Sydney, c’est un musulman qui a empêché un massacre encore plus meurtrier au sein de la communauté juive réunie pour célébrer Hanoucca. Selon la chaîne 7 News Sydney, le sauveur s’appelle Ahmed A. Il a 43 ans, est marié et père de deux enfants.

Son cousin Mustafa a raconté à la télévision qu’Ahmed A. tient un magasin de fruits dans la banlieue du Sutherland Shire et qu’il n’avait aucune expérience avec les armes à feu.

Ce que les images ne montrent pas, en revanche, c’est le prix de son courage. Après son intervention, le second assaillant l’a touché par balle à deux reprises, à l’épaule et au bras gauche. Il a depuis été opéré à l’hôpital.

Dans de nombreux médias australiens, Ahmed A. est célébré comme un héros. Le premier ministre Anthony Albanese et la police lui ont rendu hommage. Sur les réseaux sociaux, beaucoup soulignent la portée symbolique de son geste: au cœur de l’horreur, il aurait au moins partiellement rétabli la foi en l’humanité.

Plus de mille personnes sur place

Après l’attaque, la police fait désormais état de 16 morts, dont l'un des tueurs. Quarante personnes sont toujours hospitalisées, a indiqué la police de l’Etat de New South Wales sur la plateforme X. Les autorités parlent d’une attaque ciblée contre des personnes juives. Anthony Albanese a dénoncé un «acte odieux d’antisémitisme» et de terrorisme.

Selon les informations officielles, les deux hommes ont ouvert le feu dimanche soir à Bondi Beach, un lieu très fréquenté. Plus de mille personnes s’y trouvaient à ce moment-là.

De nombreuses familles s’étaient réunies pour célébrer la fête juive de Hanoucca. Dans un véhicule lié à l’un des assaillants abattus, la police a en outre découvert des engins explosifs artisanaux.

Connu des forces de l'ordre

Les enquêteurs ont identifié les deux tireurs: il s’agissait d’un père et de son fils. La police l’a annoncé lundi matin lors d’une conférence de presse. Le père, âgé de 50 ans, a été abattu sur place par les forces de l’ordre. Le fils, 24 ans, a été interpellé et hospitalisé dans un état grave. La police exclut la présence d’autres complices sur les lieux.

Interrogée sur d’éventuels antécécents, la police a indiqué que l’un des suspects était connu des autorités, sans toutefois avoir été considéré comme une menace concrète. L’enquête se poursuit.

Des dirigeants du monde entier ont exprimé leur solidarité. Israël a accusé le gouvernement australien de ne pas en faire assez contre l’antisémitisme et, par sa politique, d’encourager la haine des juifs.

Anthony Albanese a annoncé vouloir durcir la législation sur les armes à feu à l’échelle nationale. Il a notamment évoqué une limitation du nombre d’armes qu’un détenteur de licence peut acheter.

«La situation des gens peut évoluer. Des processus de radicalisation peuvent s’étaler sur de longues périodes. Les licences ne devraient pas être accordées à vie», a-t-il déclaré, assurant que son gouvernement était prêt à prendre toutes les mesures nécessaires.