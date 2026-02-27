L'IA de ce supermarché se prenait pour un humain
Le géant australien de la grande distribution Woolworths a dû freiner son assistant clientèle alimenté par intelligence artificielle (IA). Cette mesure fait suite à des signalements d'utilisateurs assurant que la machine divaguait à propos de sa mère.
L'assistant IA en ligne, baptisé Olive, peut répondre à toute heure et à toute demande des clients, du suivi des commandes à la recherche de produits. Mais des utilisateurs ont signalé qu'Olive s'était dernièrement égaré dans ses réponses.
Un autre client a signalé qu'Olive avait tenté de «plaisanter» et parler de ses proches. Olive «prétendait être une personne réelle et a commencé à parler de ses souvenirs de sa mère et de sa voix colérique», a ajouté une autre personne sur X.
«Le sentiment de malaise et la perte de temps inutile m'ont suffi pour détester Olive», a encore tranché un internaute.
Pour «un lien plus personnel avec les clients»
Un porte-parole de Woolworths a expliqué que les réponses concernant les anniversaires avaient été rédigées par un employé humain. «Olive existe depuis 2018. Au cours de cette période, les commentaires des clients à son sujet ont été très positifs, beaucoup appréciant sa personnalité», a-t-il déclaré.
«Il y a plusieurs années, un membre de l'équipe a rédigé un certain nombre de réponses concernant les anniversaires afin qu'Olive puisse établir un lien plus personnel avec les clients», a expliqué l'entreprise aux médias locaux.
Woolworths annoncé en janvier avoir conclu un partenariat avec Google pour permettre à Olive d'effectuer davantage de tâches pour les clients, notamment la planification des repas. (jzs/ats)