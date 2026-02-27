L'assistant IA de Woolworths, Olive, s'égarait dans ses réponses. Image: Imago/DR

L'IA de ce supermarché se prenait pour un humain

Le détaillant australien Woolworths a dû freiner Olive, son assistant alimenté par l'intelligence artificielle. Selon des utilisateurs, celui-ci prétendait «être une personne réelle».

Le géant australien de la grande distribution Woolworths a dû freiner son assistant clientèle alimenté par intelligence artificielle (IA). Cette mesure fait suite à des signalements d'utilisateurs assurant que la machine divaguait à propos de sa mère.

L'assistant IA en ligne, baptisé Olive, peut répondre à toute heure et à toute demande des clients, du suivi des commandes à la recherche de produits. Mais des utilisateurs ont signalé qu'Olive s'était dernièrement égaré dans ses réponses.

«Il m'a demandé ma date de naissance et lorsque je la lui ai donnée, il s'est mis à divaguer sur le fait que sa mère était née la même année» Un utilisateur sur Reddit

Un autre client a signalé qu'Olive avait tenté de «plaisanter» et parler de ses proches. Olive «prétendait être une personne réelle et a commencé à parler de ses souvenirs de sa mère et de sa voix colérique», a ajouté une autre personne sur X.

«Le sentiment de malaise et la perte de temps inutile m'ont suffi pour détester Olive», a encore tranché un internaute.

Pour «un lien plus personnel avec les clients»

Un porte-parole de Woolworths a expliqué que les réponses concernant les anniversaires avaient été rédigées par un employé humain. «Olive existe depuis 2018. Au cours de cette période, les commentaires des clients à son sujet ont été très positifs, beaucoup appréciant sa personnalité», a-t-il déclaré.

«Il y a plusieurs années, un membre de l'équipe a rédigé un certain nombre de réponses concernant les anniversaires afin qu'Olive puisse établir un lien plus personnel avec les clients», a expliqué l'entreprise aux médias locaux.

«Suite aux commentaires des clients, nous avons récemment supprimé ce script spécifique»

Woolworths annoncé en janvier avoir conclu un partenariat avec Google pour permettre à Olive d'effectuer davantage de tâches pour les clients, notamment la planification des repas. (jzs/ats)