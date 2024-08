Taylor Swift sur scène à Wembley fin juin. Keystone

Taylor Swift annule ses concerts à Vienne par crainte d'un attentat

Deux suspects ont été arrêtés mercredi par la police de Vienne pour avoir prémédité un attentat lors des concerts de Taylor Swift qui auraient du avoir lieu jeudi, vendredi et samedi de cette semaine.

Les trois dates du concert de Taylor Swift à Vienne cette semaine ont été annulées, suite à l'arrestation de deux hommes qui auraient planifié une attaque terroriste contre les événements.

La chanteuse et compositrice américaine a fait le tour du monde avec sa tournée The Eras Tour et devait se produire au stade Ernst Happel ce jeudi, vendredi et samedi.

Substance chimique

Un jeune homme de 19 ans, qui aurait prêté allégeance à l'Etat islamique, a été arrêté, selon le directeur de la police d'Etat, Franz Ruf, et le chef de la police, Gerhard Purstl, lors d'une conférence de presse mercredi:

«Les deux hommes s'étaient radicalisés par le biais d'Internet, ils auraient eu des plans spécifiques et détaillés sur la manière de perpétrer un attentat»

Lorsque le jeune suspect a été placé en garde à vue, une équipe de déminage aurait trouvé des substances chimiques sur lui. Les enquêteurs s'efforcent de déterminer si ces substances ont pu être utilisées pour fabriquer une bombe, ont indiqué les autorités. (jch)