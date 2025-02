Alors que l'idée titille l'intérêt des compagnies, elle a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. dr

Avion: ce nouveau siège permettant d'empiler les passagers dérange

En collaboration avec une start-up, Airbus étudie un concept de sièges à deux étages pour les avions. Mais cette idée suscite aussi des critiques.

Laura Helbig / t-online

Il peut arriver que l'on soit à l'étroit dans un avion. A moins de voyager en classe affaires ou d'avoir réservé une place avec beaucoup d'espace devant soi, les genoux et les jambes finissent par souffrir lors des vols les plus longs.

Imaginez qu'il y ait non pas une, mais deux rangées de sièges, l'une sur l'autre, dans un avion. Ce qui ressemble pour beaucoup à une vision de manque de place pourrait peut-être devenir réalité. Le projet, parfois décrié, développé par la start-up Chaise Longue, reçoit désormais le soutien de l'industrie aéronautique. Airbus a confirmé étudier les premiers concepts avec la start-up. C'est ce que rapporte CNN.

Voici le projet.

Du projet universitaire au partenaire Airbus

L'idée a été développée à l'origine par le designer Alejandro Núñez Vicente en tant que projet universitaire. Son objectif: utiliser la cabine des passagers de manière plus efficace sans dégrader le confort.

Pour ce faire, le design renonce aux casiers à bagages classiques et permet une disposition échelonnée des sièges. La rangée inférieure offre plus d'espace pour les jambes, tandis que les sièges supérieurs promettent de plus grands angles d'inclinaison.

Après les premiers tests, le concept a été perfectionné et complété par des variantes en classe affaires. Airbus pourrait maintenant faire passer le design à la prochaine étape de développement.

«Je suis reconnaissant à Airbus de reconnaître le potentiel des sièges à deux niveaux» Alejandro Núñez Vicente

Le concept suscite des critiques sur la toile

Alors que l'idée titille l'intérêt des compagnies aériennes, elle a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Les critiques craignent la claustrophobie, le manque de confort ou y voient une tentative d'entasser encore plus de passagers dans la cabine. Alejandro Núñez Vicente souligne toutefois que son design ne doit pas remplacer les dispositions de sièges existantes, mais les compléter.

Le concept pourrait également être attractif pour les compagnies aériennes sur le plan économique. «Il existe une nouvelle possibilité de générer des revenus supplémentaires ou d'utiliser l'espace de manière plus efficace», a déclaré le designer lors du salon Aviation Interiors Expo 2024.

La question de savoir si et quand les passagers voyageront effectivement dans un Airbus équipé de sièges à deux étages reste ouverte.

«Il y a encore un long processus de développement devant nous» Alejandro Núñez Vicente

Mais avec Airbus à ses côtés, il voit les chances augmenter: «Avec leur soutien, c'est un objectif réaliste et réalisable».



(Traduit et adapté par Chiara Lecca)