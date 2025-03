Ryanair lance un abonnement pour voyager moins cher

79 euros par an et la promesse d'économiser plus de 400 euros: que cache vraiment l'offre «Ryanair Prime» et à qui est-elle vraiment avantageuse?

Laura Helbig / t-online

Ryanair, connue pour ses vols à bas prix sans services superflus, dévoile son tout nouveau programme d'abonnement: «Prime». Pour 79 euros par an, les abonnés bénéficient de réductions exclusives, d'options de sièges améliorées et d'avantages lors de l'enregistrement.

L’idée? Offrir plus de confort aux habitués de la compagnie tout en rendant l'abonnement rentable dès quelques réservations. Mais qu’inclut exactement cette offre et vaut-elle vraiment le coup?

Quels avantages?

C'est la première fois que la compagnie propose un abonnement payant, à l'image du modèle déjà adopté par Wizz Air. Moyennant 79 euros par an, les abonnés peuvent, selon Ryanair, réaliser plus de 400 euros d’économies s'ils utilisent l'offre régulièrement.

Voici les principaux avantages du programme:

Réservation de sièges gratuite: jusqu'à 12 réservations annuelles sur des rangées sélectionnées (valeur habituelle entre 4,50 et 33 euros par réservation).

jusqu'à 12 réservations annuelles sur des rangées sélectionnées (valeur habituelle entre 4,50 et 33 euros par réservation). Assurance voyage incluse: chaque vol réservé comprend une assurance.

chaque vol réservé comprend une assurance. Accès à des réductions mensuelles: des offres exclusives sont proposées chaque mois.

L'abonnement est initialement limité à 250 000 membres, attribués selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

Les critiques et limitations

L'accueil de cette nouveauté est mitigé sur les blogs de voyage et les sites spécialisés. Si les réductions sur les vols populaires sont bien perçues, leur fréquence et leur ampleur restent floues. En effet, les offres concernent une sélection de vols et ne garantissent pas de rabais sur toutes les liaisons.



Autre point soulevé: tous les sièges ne sont pas éligibles à la réduction «Prime», notamment ceux offrant plus d'espace pour les jambes.

Enfin, les associations de consommateurs appellent à la prudence concernant le renouvellement automatique de l'abonnement et l'absence de période d'essai, qui empêche de tester le service avant de s'engager.

Un abonnement intéressant pour qui?

L’intérêt de «Ryanair Prime» dépend largement du profil du voyageur. Ceux qui réservent fréquemment des vols Ryanair y trouveront un vrai bénéfice. L'abonnement devient rentable dès trois à quatre voyages par an, surtout si l'on opte pour des options payantes, comme la sélection du siège ou l'embarquement prioritaire. De plus, les réductions s'appliquent également aux compagnons de voyage, à condition qu'ils réservent avec un membre Prime.

En revanche, pour les voyageurs occasionnels qui prennent l’avion une ou deux fois par an ou ceux qui se contentent d'un bagage à main sans options supplémentaires, l'abonnement risque de ne pas être rentabilisé.

«Ryanair Prime» est une offre intéressante pour les habitués de la compagnie à bas prix, à condition de voler régulièrement et d'utiliser les services payants inclus dans l’abonnement. Pour les autres, mieux vaut étudier son profil de voyageur avant de souscrire.

Traduit et adapté par Noëline Flippe