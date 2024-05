Vingt personnes qui se trouvaient à bord de cet avion sont toujours en soins intensifs dans la capitale thaïlandaise, où le Boeing 777 a atterri d'urgence mardi.

Le vol SQ321 a laissé 22 personnes blessées à la colonne vertébrale

Après le trajet cauchemardesque du vol SQ321 de la Singapore Airlines, dérouté mardi vers la Thaïlande après de graves turbulences, de nouveaux détails ont été communiqués sur l'étendue des blessures et des dommages causés aux passagers. Un Britannique de 73 ans est décédé.

Ce sont pas moins 211 passagers et 18 membres d'équipage qui se trouvaient à bord du vol SQ321 de Singapore Airlines, ce 21 mai, en direction de Singapour, lorsque l'avion effectue une descente brutale de 1800 mètres en quelques minutes. Ceux qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité «ont été immédiatement projetés vers le plafond» - dont certains avec une telle violence que leur crâne aurait cabossé le plafond, racontent les témoins.

Si la cause de ces turbulences, qui a mené à un atterrissage d'urgence vers Bangkok, n’a pas encore été déterminée, plusieurs passagers ont décrit aux médias les moments d'angoisse lorsque l'appareil est soudainement tombé. «L'enfer s'est déchaîné», a notamment expliqué Andrew Davis, un Américain présent sur le vol, sur CNN.

«Cela n’a probablement duré que quelques secondes, mais je me souviens très bien d’avoir vu des chaussures, des iPad, des iPhone, des coussins, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des assiettes et des tasses voler dans les airs et s’écraser contre le plafond» Andrew Davies, passager, mercredi sur la chaîne CNN.

Les passagers témoignent tous d'un incident si soudain que personne n'a eu le temps d'attacher sa ceinture.

85 blessés au total

Lors d'une conférence de presse jeudi, le directeur de l'hôpital Samitivej Srinakarin, où ont été transférés une partie des passagers blessés, a détaillé les blessures dont souffraient les patients. Selon lui, 22 passagers ont subi des blessures à la colonne vertébrale et à la moelle épinière, 6 au crâne et au cerveau et 13 autres aux os ou aux muscles. Une vingtaine de personnes se trouve encore aux soins intensifs, mais aucune d'entre elles, selon le médecin, ne se trouverait plus en danger de mort.

Quelque 85 passagers ont été transférés vers divers hôpitaux de Bangkok pour y être soignés, dont 19 à la clinique médicale Samitivej Suvarnabhumi, ce qui porte le nombre total de patients à 104. Un Britannique de 73 ans a également perdu la vie sur le vol.

Le PDG de Singapore Airlines Goh Choon Phong a présenté ses condoléances à la famille du défunt et s'est dit «vraiment désolé pour l'expérience traumatisante».(mbr)