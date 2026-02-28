De nombreuses compagnies en Europe, Asie et Afrique ont été contraintes d'annuler les vols vers les capitales des pays de la région. Keystone

Quels vols sont supprimés à cause des frappes sur l'Iran?

Le trafic aérien vers le Moyen-Orient est fortement perturbé après les attaques en Iran, avec des annulations depuis l’Europe, l’Asie et l’Afrique et plusieurs espaces aériens fermés ou restreints.

Les frappes lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné samedi l'annulation en cascade de vols vers le Moyen-Orient en raison de la fermeture d'espaces aériens dans la région.

De nombreuses compagnies en Europe, Asie et Afrique ont été contraintes d'annuler les vols vers les capitales des pays de la région.

Le ministère israélien des Transports avait annoncé samedi matin la clôture «de l'espace aérien israélien aux vols civils» et demandé aux voyageurs «de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu'à nouvel ordre».

L'espace aérien iranien est également fermé comme ceux du Qatar, de l'Irak, du Koweït, de Bahreïn. Celui des Emirats arabes unis ferme «partiellement et temporairement», selon les autorités, tout comme en Syrie.

SWISS

Swiss n'assure plus de vols vers Israël jusqu'au 7 mars en raison des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. De nombreux espaces aériens étant fermés, la compagnie aérienne suisse a également annulé ses vols vers Dubaï samedi et dimanche.

Quatorze vols au départ et à destination de Tel Aviv sont concernés, a annoncé Swiss samedi. La compagnie aérienne précise que la sécurité de ses équipages et de ses passagers constitue toujours une priorité absolue. Deux vols étaient prévus samedi au départ de Zurich à destination de Tel Aviv.

Mais l'escalade au Proche-Orient a d'autres répercussions sur le trafic aérien. En raison de la fermeture de nombreux espaces aériens, notamment en Irak, les avions de la compagnie à destination de Dubaï n'ont pas décollé non plus. Le vol prévu dimanche vers n'aura pas lieu non plus.

Swiss suit les mesures prises par sa société mère Lufthansa, et contacte les passagers concernés par ces annulations et les transfère sur d'autres vols si c'est possible.

Air France

«En raison de la situation sécuritaire à destination», Air France a annulé ses vols samedi vers Tel-Aviv et Beyrouth, a déclaré la compagnie. Elle a ensuite élargi ses annulations à Dubaï et Ryad samedi, et vers Tel-Aviv dimanche. La compagnie dit suivre la situation «en temps réel».

Lufthansa

Lufthansa, l'un des plus grands groupes européens, a supprimé ses vols depuis et à destination de Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil et Téhéran jusqu'au 7 mars.

En outre, les compagnies aériennes du groupe suspendront leurs vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi jusqu'à dimanche.

British Airways, Norwegian, Iberia, Finnair

British Airways suspend pour sa part ses vols vers Tel-Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars inclus. Norwegian a suspendu ses vols vers et en provenance de Dubaï jusqu'au 4 mars inclus.

La compagnie espagnole Iberia Express a annulé son vol quotidien à destination de Tel-Aviv jusqu'au 3 mars, tandis que la finlandaise Finnair a suspendu les vols vers Dubaï et Doha jusqu'au 6 mars.

Scandinavian (SAS) a annulé ses vols samedi et dimanche au départ de Copenhague à destination de Tel-Aviv.

Turkish Airlines

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines, qui dessert un très grand nombre de destinations dans la région, a suspendu ses vols vers dix pays du Moyen-Orient.

«Les vols à destination du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et de la Jordanie ont été annulés jusqu’au 2 mars», a écrit le porte-parole Yahya Ustun sur le réseau social X, tandis que les vols à destination du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et d'Oman sont suspendus pour la journée.

Grèce

La compagnie Aegean Airlines a annulé les vols vers et en provenance de Tel-Aviv, Erbil, Bagdad, Beyrouth, Dubaï et Abou Dhabi au moins jusqu'au 3 mars.

Russie

La Russie a suspendu ses vols vers l'Iran et Israël «jusqu'à nouvel ordre». L'agence russe du transport aérien (Rosaviatsia) a ordonné aux compagnies russes d'emprunter des «itinéraires alternatifs» via des pays tiers pour effectuer leurs vols vers le Golfe.

Air India

La compagnie aérienne indienne Air India a décidé de suspendre «tous» ses vols «vers toutes les destinations au Moyen-Orient».

SriLankan

Le transporteur national du Sri Lanka a annulé samedi 10 vols reliant Colombo à Doha, Dubaï, Dammam, Koweït et Ryad «sur fond d’escalade des tensions dans la région».

La compagnie maintient toutefois ses vols vers l'Europe, avec un détour, ce qui ajoutera 90 minutes au temps de trajet.

Philippine Airlines

Les vols Manille–Doha, Ryad–Manille et Dubaï-Manille ont été annulés samedi ainsi qu'un vol Doha-Manille dimanche. Deux vols de Philippine Airlines, Manille-Ryad et Manille-Dubaï ont été contraints de faire demi-tour samedi.

EgyptAir, Ethiopian, Kenya Airways

La compagnie nationale égyptienne EgyptAir a annoncé la suspension de ses vols à destination du Koweït, de Dubaï, de Doha, de Manama, d'Abou Dhabi, de Charjah, d'Al-Qassim, de Dammam, d'Erbil, de Bagdad, d’Amman, de Beyrouth et de Mascate.

Ethiopian Airlines a annulé ses vols vers Amman, Tel-Aviv, Dammam et Beyrouth. Kenya Airways a suspendu ses vols à destination de Dubaï et Charjah jusqu'à nouvel ordre en «raison de la fermeture d'espace aérien des Emirats arabes unis». (tib/afp)