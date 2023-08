Une cible de Poutine. Image: keystone

«Les fantômes de Bakhmout» racontent comment ils se battent

20 soldats d'élite ukrainiens combattent en tant qu'unité spéciale contre les troupes russes à Bakhmout. Voici leur vie.

Anna-Lena Janzen

Alors que les forces armées ukrainiennes tentent de reprendre le contrôle de Bakhmout, la BBC britannique a publié un reportage relatant l'expérience d'une fameuse équipe de soldats d'élite de cette ville de l'est du pays. Ces tireurs d'élite ukrainiens se battent en équipe, depuis six mois, contre des cibles russes de haut niveau. Ils agissent silencieusement en étant presque invisibles dans la nuit. Sur le front, ils sont connus sous le nom de «fantômes de Bakhmout».

«Lorsque nous avons commencé à semer la terreur à Bakhmout, nous avons été surnommés "les fantômes de Bakhmout"», explique à l'équipe de la BBC le commandant du groupe de 20 personnes se surnomme Ghost, fantôme en français. Il a personnellement choisi chaque membre de l'équipe et a souligné que ce qui comptait pour lui n'était pas l'expérience militaire, mais «l'humanité et le patriotisme» de ses soldats. Il conduit les journalistes à un endroit qu'il qualifie de «bord de l'existence» - la base du groupe en périphérie de la ville, déjà à portée de l'artillerie russe. C'est de là que les tireurs d'élite partent en petites équipes après le coucher du soleil.

«Seul un fou n'aurait pas peur»

L'équipe a déjà tué 524 soldats russes, selon ses propres dires. «76 d'entre eux m'appartiennent», dit le chef, Gost. Aucun de ses propres hommes n'est mort jusqu'à présent, même si les blessures sont déjà nombreuses. L'équipe enregistre électroniquement chaque tir à travers le viseur de ses fusils. L'un des tireurs d'élite du groupe, qui se fait appeler Kuzia, explique:

«Il n'y a pas de quoi être fier. Nous ne tuons pas des gens, nous détruisons l'ennemi»

Avant la guerre, il travaillait dans une usine. Il n'a jamais vraiment aimé les armes, mais s'est senti obligé de les prendre en main après l'invasion de la Russie. «Bien sûr que j'ai peur - seul un fou n'aurait pas peur», a déclaré Kuzia à la BBC.

Le récit d'une mission périlleuse menée par des hommes illustre le caractère risqué de leurs interventions. Ce soir-là, le tireur est accompagné d'un observateur ainsi que d'un chauffeur et de l'équipe de la BBC. Le chauffeur amène les hommes le plus près possible du front dans un Humvee blindé. Avant de partir, ils font le signe de la croix, puis les tireurs se mettent dans l'ambiance avec une chanson de rap ukrainienne. La chanson est également censée couvrir le bruit des obus qui éclatent pendant le trajet.

Le journaliste de la BBC raconte comment le conducteur fonce à toute vitesse sur les pistes à nids-de-poule, passe devant des champs de mines et des véhicules blindés ukrainiens détruits. La route est bombardée par l'artillerie russe, racontent les Ukrainiens, c'est pourquoi les phares doivent être éteints lorsque l'on roule.

«Un tir, une cible»

Puis tout s'accélère soudain: le groupe s'arrête à proximité d'une maison en ruine. Ils doivent parcourir à pied les derniers kilomètres qui les séparent de leur destination. L'équipe ouvre les portes. Le chauffeur leur crie encore «Dieu soit avec toi», puis le duo disparaît dans l'obscurité. Le chauffeur, dont le surnom est Kusch, explique aux journalistes que le groupe ne gagnera certes pas la guerre, ni même ne reprendra Bachmout. Néanmoins, la «chasse» invisible aux soldats russes aurait un effet psychologique sur l'ennemi.

Même lorsque le duo de tireurs d'élite revient à la voiture, la situation reste dramatique. Le journaliste de la BBC raconte comment un éclair orange se déchaîne dans le ciel et que des détonations retentissent. Un éclat d'obus déchire le pneu arrière de leur véhicule. Les nerfs sont à rude épreuve.

La cible de la mission était un mitrailleur russe qui aurait tiré sur des troupes ukrainiennes près de la ligne de front. «Un tir, une cible»: c'est ainsi que Kuzia résume la situation.

La nervosité à chaque instant

Le commandant du groupe attendait à la base avec un autre membre de l'équipe. Là, ils se seraient nerveusement accrochés à leur radio pour avoir des nouvelles des tireurs. Lorsque ces derniers sont revenus, le chef, Ghost, aurait appelé sa fille de sept ans et l'aurait mise sur haut-parleur. Elle aurait crié avec excitation «Je t'aime, papa». Ce fut un bref moment de normalité. Mais la désillusion a été immédiate: Ghost lui avait déjà appris à mettre la sécurité sur une arme.

L'équipe va maintenant se reposer jusqu'à l'intervention de la nuit suivante. «Chaque voyage pourrait être notre dernier, mais nous accomplissons un acte noble», déclare le chef Ghost à la BBC.

La contre-offensive reste jusqu'à présent en deçà des attentes

L'Ukraine se défend depuis plus de 17 mois contre la guerre d'agression russe avec l'aide militaire occidentale. La contre-offensive ukrainienne, annoncée de longue date, n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes élevées.

Dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, deux kilomètres carrés supplémentaires ont été ajoutés à la ville de Bachmout, contrôlée par les Russes, avait annoncé Kiev la semaine dernière. Cela porte à un peu plus de 240 kilomètres carrés la superficie totale reconquise depuis le début de la contre-offensive ukrainienne il y a environ huit semaines.

La Russie contrôle toujours plus de 100 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien, y compris la péninsule de Crimée, déjà annexée en 2014.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)