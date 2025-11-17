pluie modérée
DE | FR
burger
International
Belgique

Génocide des Yézidis: un djihadiste condamné à la perpétuité

the composition of the jury for the assize trial of Sammy Djedou, at the Assize Court of Brussels Capital Province, in Brussels, Monday 03 November 2025. Djedou is a Belgian member of the terrorist or ...
Cour d'assises, Bruxelles, 3 novembre 2025.Image: BELGA MAG

Génocide des Yézidis : un djihadiste belge condamné à la perpétuité

Jugé par défaut, Sammy Djedou, un membre de l'Etat islamique, a été condamné vendredi à Bruxelles à la perpétuité pour sa participation au génocide de la minorité yézidie.
17.11.2025, 11:0817.11.2025, 11:08

Un jihadiste belge présumé mort en Syrie et qui était jugé par défaut a été condamné vendredi à la réclusion criminelle perpétuité à Bruxelles, dans le premier procès organisé en Belgique sur le génocide de la minorité des Yazidis.

Sammy Djedou, combattant de l'organisation Etat islamique (EI) à l'époque des faits, avait été reconnu coupable jeudi soir de «crime de génocide» pour avoir pris part à l'extermination des Yézidis avec ce groupe djihadiste. Il a aussi été condamné pour «crimes contre l'humanité», pour avoir séquestré, frappé, violé et contraint à l'esclavage sexuel trois femmes yézidies entre fin 2014 et fin 2016.

Sa mère avait parlé à watson

Deux jours avant le verdict de culpabilité, watson avait interviewé la mère de Sammy Djedou, qui devait être interrogée le lendemain au procès comme témoin de moralité.👇

«Mon fils a été un émir de l’Etat islamique»: une mère témoigne

Olivia Venet, avocate de deux femmes yézidies qui étaient parties civiles au procès, a réagi auprès de l'Agence France Presse (AFP):

«Même si une peine ne répare pas les traumatismes, infliger la peine maximale est une manière de reconnaître l'ampleur des sévices subis et leur gravité»
Olivia Venet, avocate

Le Secrétariat américain à la défense avait annoncé la mort de Sammy Djedou en décembre 2016 lors d'une frappe aérienne à Raqqa (Syrie), un des fiefs de l'EI. Mais faute de constat de décès prouvant légalement sa disparition, les autorités belges ont décidé de le poursuivre pour ses crimes présumés.

Deux femmes yézidies sont venues témoigner

Avant la Belgique, trois autres pays européens – l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède – ont traduit en justice et fait condamner depuis 2021 des jihadistes pour leur participation à ce génocide.

«Le danger a muté vers un djihadisme d’atmosphère»

L'enquête de la justice antiterroriste belge s'est appuyée sur des témoignages recueillis par des ONG et des journalistes en zone de guerre après la chute du dernier bastion de l'EI à Baghouz (Syrie) en 2019. Elle a permis d'identifier trois femmes yézidies ayant été victimes de Djedou, dont deux, parties civiles, sont venues témoigner à l'audience.

Viols, enlèvements et traitements inhumains

Les Yézidis sont une minorité kurdophone, adepte d'une religion préislamique, qui était implantée principalement dans le nord de l'Irak avant de subir les assauts et persécutions des jihadistes de l'EI à partir d'août 2014, et de fuir en masse. Selon l'ONU, des milliers de femmes et adolescentes ont subi viols, enlèvements et traitements inhumains, dont l'esclavage. Des hommes yézidis ont été tués par centaines.

Un autre procès est prévu à Paris en mars 2026, le premier en France concernant le génocide des Yézidis, ciblant aussi un djihadiste présumé mort. (amn/afp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
Présidentielle au Chili: une communiste devant l'extrême droite
José-Antonio Kast et Jeannette Jara seront les deux candidats qui se battront pour briguer le poste de président du Chili. Cette dernière a battu son homologue issu de l'extrême droite, mais le second tour lui sera fatal, selon les experts.
La communiste modérée Jeannette Jara arrivait en tête dimanche de l'élection présidentielle au Chili, selon des résultats officiels portant sur près de 53% des bulletins dépouillés. Elle est suivie du candidat d'extrême droite José Antonio Kast.
L’article