Voici à quoi ressemble le futur palais à 150 millions de Loukachenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko se fait construire une résidence en Russie. Et le projet est ambitieux: douze bâtiments, dont un hôtel, trois bungalows et plusieurs piscines, le tout d'une valeur estimée à 150 millions de dollars.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko se fait construire une résidence de luxe près de la station balnéaire russe de Sotchi – où le dictateur russe Vladimir Poutine aime également passer ses jours de congé. Les premiers détails de cette somptueuse construction ont été révélés grâce aux recherches de la chaîne de télévision polonaise Belsat et d'anciens officiels biélorusses.

Le contour du site a été extrait de la carte cadastrale de la Russie et transféré dans la section correspondante de Google maps.

Le terrain, situé près de Krasnaya Polyana, à 40 kilomètres à l'est de Sotchi, s'étend sur près de 100 000 mètres carrés.

Voici les bâtiments qui composeront son complexe. Belsat

La résidence, qui comprend un hôtel, un chalet, un restaurant et une «place de la force» où les ésotéristes se réunissent pour rendre hommage à la forêt, doit être construite par une entreprise proche d'Alexandre Loukachenko. La parcelle de terrain, qui appartenait auparavant à la Biélorussie, aurait été transférée en 2022 à un ami du président biélorusse.

Le président Vladimir Poutine lors d'un petit-déjeuner avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son fils Nikolaï Loukachenko à bord d'un yacht sur la mer Noire. Image: www.imago-images.de

L'acheteur officiel serait proche de l'homme d'affaires biélorusse Viktar Scheimann, considéré comme un important partisan d'Alexandre Loukachenko et figurant notamment sur les listes de sanctions des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Il était autrefois à la tête de l'administration des biens immobiliers en Biélorussie.

Loukachenko posséderait 18 résidences

Officiellement, Alexandre Loukachenko a pour résidence le Palais de l'Indépendance. Mais en réalité, selon les recherches de Belsat, il aurait à sa disposition 18 propriétés plus ou moins secrètes. Et la 19ᵉ serait en cours de construction.

Voici à quoi devrait ressembler, selon les architectes, l'intérieur de la résidence qui doit être construite pour Alexandre Loukachenko. Image: Belsat

Selon les plans que Belsat a pu consulter, douze bâtiments au total devraient être construits. Le plus grand, qui représente un tiers de la surface construite, sera réservé au propriétaire. Il comprendra un dressing, une salle de banquet, deux cuisines, une salle à manger, un salon, un cinéma et une salle d'étude. En outre, les salles de bains seront accessibles aux personnes handicapées. Les murs seront en pierre naturelle et toutes les ferrures métalliques seront en or.

Une cave à vin, vue sur la piscine, puis les montagnes. Belsat

Trois «bungalows» de 730m2 pour les invités

Il est prévu de construire une piscine au sous-sol, un bain russe et un hammam, des salles pour les massages et pour le fitness. Et comme Sotchi est une station de ski très appréciée, il y aura également un local à skis. A l'étage supérieur se trouve un salon de 62 mètres carrés, et la salle de bain 20 mètres de long. Avec 55 mètres carrés de surface habitable, la chambre à coucher sera digne des grands hôtels de luxe.

Maquette de l'une des options de façade proposée par les architectes. Image: Belsat

Les invités pourront séjourner dans l'un des trois bungalows, chacun d'une superficie de 730 mètres carrés, avec sa propre piscine et trois chambres à coucher. D'autres visiteurs pourront dormir à l'hôtel, qui figure également sur les plans – mais il ne dispose que de quatre chambres. Les employés auront leur propre logement au sous-sol. Chaque étage disposera aussi d'une chambre pour les agents de sécurité et les équipements de surveillance.

Selon les plans, le sous-sol de la résidence de Loukachenko devrait abriter une piscine.

La propriété est située à seulement 200 kilomètres d'un immense complexe que le défunt politicien d'opposition Alexeï Navalny avait surnommé «le palais de Poutine». Arkadi Rotenberg, un oligarque russe et proche de Vladimir Poutine qui figure également sur de nombreuses listes de sanctions, en est désigné comme le propriétaire officiel.

En ce qui concerne les coûts, il faut s'attendre à environ 150 millions de dollars, d'après Belsat. Le terrain à lui seul vaudrait près de 100 millions de dollars, selon les recherches. En Russie, les questions des journalistes ont pris au dépourvu les autorités. Celles-ci ont confirmé que des travaux de construction avaient commencé, mais se sont montrées surprises que cela se sache. «Comment l'avez-vous appris?», a demandé Julia Pchenichnaïa, du département russe de la construction à Sotchi.

De nuit, la piscine intérieure est particulièrement élégante. belsat

Traduit et adapté par Tanja Maeder