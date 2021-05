International

Boris Johnson s'est marié en secret



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a épousé sa fiancée Carrie Symonds samedi.

Les journaux Mail on Sunday et The Sun avaient affirmé samedi que Boris Johnson, 56 ans et connu pour sa vie amoureuse mouvementée, venait d'épouser Carrie Symonds, 33 ans, dans la cathédrale catholique de Westminster, devant des amis proches et des parents.

«Le Premier ministre et Mme Symonds se sont mariés hier après-midi lors d'une petite cérémonie à la cathédrale de Westminster», a confirmé dimanche un porte-parole de Downing street, ajoutant que «le couple fêtera son mariage avec sa famille et ses amis l'été prochain.»

Le couple attendait depuis des mois de s'unir après que leur projet initial de mariage l'année dernière avait été retardé par la pandémie. Fiancés en décembre 2019, les nouveaux époux sont aussi les parents d'un petit garçon d'un an, Wilfred.

Boris Johnson a été marié deux fois auparavant. Il a eu quatre enfants avec sa précédente épouse, l'avocate Marina Wheeler, avant qu'ils ne se séparent en 2018. Il aurait également une fille née à la suite d'une liaison. (ats/afp)