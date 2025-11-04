brouillard
DE | FR
burger
International
Brésil

Opération policière à Rio: Lula réclame une enquête

epa12485168 President of Brazil Luiz Inácio Lula da Silva speaks during a press conference at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit at the Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) in ...
Le président Lula souhaite faire la lumière sur cette opération de police à Rio. Keystone

Brésil: Lula réclame une enquête après l'opération policière

Le président brésilien Lula a déclaré mardi que l'opération policière contre une faction criminelle à Rio de Janeiro, qui a fait 121 morts la semaine dernière, était «un massacre». Il a réclamé une enquête.
04.11.2025, 19:4304.11.2025, 19:43

«Il y a eu un massacre et je pense qu'il est important de vérifier dans quelles conditions cela s'est produit», a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva à Belem (nord) lors d'un entretien avec des agences internationales, dont l'AFP.

Le président de gauche a ajouté:

«Jusqu'à présent, nous n'avons que la version du gouvernement de l'Etat (de Rio), et il y a des gens qui veulent savoir si tout s'est passé comme ils le disent»

Au moins 117 suspects et quatre policiers sont morts lors de l'opération de mardi dernier contre le Comando Vermelho (commando rouge), l'un des principaux groupes criminels du pays, dans deux ensembles de favelas de Rio.

117 criminels tués lors d'un raid policier: le Brésil adopte la manière forte

«Succès» contre le «narcoterrorisme»

Le gouverneur de droite de l'Etat de Rio de Janeiro, Claudio Castro, qui a ordonné l'opération, a qualifié cette dernière de «succès» contre le «narcoterrorisme».

Des dizaines de corps ont été alignés sur une place dans l'une des favelas après avoir été récupérés par les habitants le lendemain de l'opération.

Après ces raids des forces de l'ordre, Lula a préconisé un travail coordonné entre les organismes étatiques et fédéraux, sans mentionner le lourd bilan. Alors que le camp conservateur l'accuse d'être laxiste en termes de sécurité, il a approuvé jeudi dernier une loi renforçant la lutte contre le crime organisé.

L'opération policière a suscité l'indignation des organisations de défense des droits de l'Homme, et l'ONU a exigé une enquête immédiate. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
1
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Trump risque un quadruple échec cette semaine
Le premier grand scrutin américain depuis la victoire de Donald Trump, il y a un an, pourrait offrir quatre succès majeurs aux démocrates. Les regards se tournent surtout vers la course au poste de gouverneur du New Jersey.
Aujourd'hui, comme chaque premier mardi de novembre, les Etats-Uniens se rendent aux urnes. Il y a un an, c’est un véritable séisme politique qui a secoué le pays: Donald Trump faisait son retour à la Maison-Blanche.
L’article