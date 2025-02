Vidéo: watson

Crash à Toronto: Delta va offrir 30 000 dollars aux passagers

Lundi, un avion de ligne a eu un accident à l'atterrissage, terminant sa course à l'envers sur le tarmac. Le crash avait fait une vingtaine de blessés légers.

La compagnie aérienne Delta va offrir 30 000 dollars aux passagers de l'avion accidenté lundi à l'aéroport de Toronto, a-t-elle fait savoir mercredi. «Ce geste n'est assorti d'aucune condition et n'a aucune incidence sur les droits» des passagers, a-t-elle assuré.

Lundi, un avion de la compagnie qui avait décollé de Minneapolis, dans l'Etat américain du Minnesota, a heurté de plein fouet à l'atterrissage le tarmac de l'aéroport de Toronto, avant de s'enflammer et de se retourner. Malgré la boule de feu et les épais panaches de fumée noire qui ont envahi l'avion une fois sur le sol, aucun des 76 passagers et quatre membres d'équipage n'a perdu la vie.

Au total, 21 personnes ont été blessées lors de l'accident, mais seule une était encore hospitalisée mercredi matin, selon Delta Air Lines.

Aile arrachée

L'enquête est menée par le bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) aidé par la FAA, le régulateur américain de l'aviation et une équipe de Delta, a précisé mardi la directrice générale de l'aéroport.

Keystone

Sur les images prises par les passagers après le choc, la carcasse du Bombardier CRJ900 est noircie, une aile au moins est manquante, comme arrachée, et la queue semble partiellement détruite.

L'accident de Toronto s'est ajouté à plusieurs autres accidents aériens en Amérique du Nord ces dernières semaines. Un hélicoptère de l'armée est entré en collision avec un avion de ligne à Washington fin janvier, faisant 67 morts. (ats)